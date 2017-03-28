Инфантино: «Роналду и Месси? Оба потрясающие игроки, но Криштиану сейчас лучший официально»

Президент ФИФА Джанни Инфантино сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По словам Инфантино, мы наблюдаем за великим противостоянием потрясающих игроков.

«Роналду и Месси очень сильно отличаются друг от друга. У них разные стили, разные физические данные. Но их объединяет то, что оба они являются потрясающими футболистами. Мы наблюдаем за великим противостоянием.

В одном сезоне лучше выглядит Роналду, затем – Месси, и так происходит последние десять лет. На данный момент официально лучшим игроком считается Криштиану», – заявил Инфантино.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Роналду забил 19 голов в 22 матчах. На счету Месси – 25 мячей в 25 играх.