Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Инфантино: «Роналду и Месси? Оба потрясающие игроки, но Криштиану сейчас лучший официально»

Инфантино: «Роналду и Месси? Оба потрясающие игроки, но Криштиану сейчас лучший официально»

28 марта 2017, 10:36
5

Президент ФИФА Джанни Инфантино сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По словам Инфантино, мы наблюдаем за великим противостоянием потрясающих игроков.

«Роналду и Месси очень сильно отличаются друг от друга. У них разные стили, разные физические данные. Но их объединяет то, что оба они являются потрясающими футболистами. Мы наблюдаем за великим противостоянием.

В одном сезоне лучше выглядит Роналду, затем – Месси, и так происходит последние десять лет. На данный момент официально лучшим игроком считается Криштиану», – заявил Инфантино.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Роналду забил 19 голов в 22 матчах. На счету Месси – 25 мячей в 25 играх.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Инфантино Джанни
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чеба
1490687093
Смолов наступает им на пятки)))
Ответить
Mr Abdullaev
1490687367
Месси хорооош
Ответить
Barsuk52
1490689075
еще дзюба им треумвират составляет
Ответить
Psih86
1490700428
Месси мужик,а Роналду гей!
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
Вчера, 16:17
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
Вчера, 15:05
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
Вчера, 09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
Вчера, 01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+