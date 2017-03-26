Зидан попросил Переса купить в «Реал» Азара

Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал». Сообщается, что главный тренер сливочных Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса приобрести бельгийского хавбека в летнее трансферное окно.

По информации источника, Перес намерен купить этим летом в мадридскую команду звездного игрока, но пока не решил, кого именно.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Азар провел 25 матчей, в которых забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 65 миллионов евро.