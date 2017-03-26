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Стадион «Ростова» может быть переименован в честь Понедельника

26 марта 2017, 12:40
7

Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону может быть переименован после чемпионата мира-2018. Сообщается, что арена может получить новое имя в честь бывшего футболиста «Ростсельмаша» Виктора Понедельника.

«Название стадиона «Олимп-2» нельзя изменить до чемпионата мира, так как арена заявлена в ФИФА под этим названием. Планируется, что по окончании мирового первенства стадион будет носить имя прославленного советского футболиста Виктора Понедельника. Один из крупных инвесторов Ростовской области готов выделить на это 20 миллионов рублей», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что «Олимп-2» вмещает почти 16 тысяч зрителей. Такое название стадион носит с 2007 года. На ЧМ-2018 арена будет использована в качестве тренировочной площадки для одной из национальных команд.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Понедельник Виктор
Комментарии (7)
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subbotaspartak
1490526607
Доживём до Понедельника...
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ribavadim
1490526631
Виктор Понедельник выигрывал со сборной европейский чемпионат и забил победный мяч в финале в 1960г во Франции! В свете последних выступлений нашей сборной - это очень неплохое достижение !!! Прекрасный спортивный журналист и писатель ! Один из лучших ростовских футболистов всех времён !
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Болельщик Реал Мадрида
1490528124
Я думаю это правильно! Все великие футбольные клубы, гордятся своими легендами клуба. Испанский Реал Мадрид, гордиться своим президентом и назвал стадион в его честь. Английский Манчестер Юнайтед гордится своими тренером Фергюсоном и назвал в честь его трибуну и одним из лучших футболистов в истории клуба Бобби Чарльтоном. Я считаю, что это достойный вариант. Вот я только не пойму, почему этого не делают наши другие клубы? Такие как ФК "Спартак" или ФК ЦСКА, что у них нет славных легендарных футболистов? В ФК "Динамо" Москва есть Лев Ящин, назовите в честь него трибуну. В чем дело! Вот только никому до этого нет дела, никто не хочет вкладывать в развитие футбола в России и чтить традиции славного Советского прошлого. Тупорылые функционеры-либералы, удавятся, но не будут ничего делать, чтобы Россия цвела и процветала, а наоборот, будут воровать, расхищать и всячески ставить "палки в колеса".
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Мары
1490530590
Хорошее название и это правильно. Понедельник легенда нашего футбола, а легенд надо чтить.Тем более теперь, когда до его уровня у нас вряд ли кто дорастёт.Если только в следующем поколении.
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