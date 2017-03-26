Стадион «Ростова» может быть переименован в честь Понедельника

Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону может быть переименован после чемпионата мира-2018. Сообщается, что арена может получить новое имя в честь бывшего футболиста «Ростсельмаша» Виктора Понедельника.

«Название стадиона «Олимп-2» нельзя изменить до чемпионата мира, так как арена заявлена в ФИФА под этим названием. Планируется, что по окончании мирового первенства стадион будет носить имя прославленного советского футболиста Виктора Понедельника. Один из крупных инвесторов Ростовской области готов выделить на это 20 миллионов рублей», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что «Олимп-2» вмещает почти 16 тысяч зрителей. Такое название стадион носит с 2007 года. На ЧМ-2018 арена будет использована в качестве тренировочной площадки для одной из национальных команд.