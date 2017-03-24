Отаменди предложил себя «Реалу»

Защитник«Манчестер Сити» Николас Отаменди больше не хочет выступать в Англии. Футболист намерен вернуться в Испанию, поэтому предложил приобрести себя мадридскому «Реалу». Ранее сообщалось, что мадридцы заинтересованы в трансфере Отаменди.

В «Реале» игрок обороны намерен заменить Пепе, так как португальский защитник собирается летом сменить команду. Однако Зинедин Зидан пока предпочитает дождаться возвращения из аренды в «Айнтрахте» защитника Хесуса Вальехо.

Николас Отаменди отыграл в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 22 матча, сделав две голевые передачи. В Испании Отаменди уже играл в составе «Валенсии».