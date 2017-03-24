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    Отаменди предложил себя «Реалу»

    Защитник«Манчестер Сити» Николас Отаменди больше не хочет выступать в Англии. Футболист намерен вернуться в Испанию, поэтому предложил приобрести себя мадридскому «Реалу». Ранее сообщалось, что мадридцы заинтересованы в трансфере Отаменди.

    В «Реале» игрок обороны намерен заменить Пепе, так как португальский защитник собирается летом сменить команду. Однако Зинедин Зидан пока предпочитает дождаться возвращения из аренды в «Айнтрахте» защитника Хесуса Вальехо.

    Николас Отаменди отыграл в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 22 матча, сделав две голевые передачи. В Испании Отаменди уже играл в составе «Валенсии».

    Источник: Marca

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    24.03.2017 01:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 25 марта 2017, 16:24

      РАМОС + ОТАМЕНДИ ! Хмм......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 24 марта 2017, 16:42

      за одно только-предложил,нах не нужен

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 24 марта 2017, 10:29

      лучше вернуть Вальехо..

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      Рейтинг: +55

      Vaval 24 марта 2017, 08:36

      Не, слишком косячный

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