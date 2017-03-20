Агент Инсинье заявил, что «Милан», «Атлетико», «Ювентус» и «Рома» интересуются его клиентом

Агент Чиро Венерато, представляющий интересы нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны итальянских и европейских клубов.

«Инсинье устал ждать. Сразу четыре клуба сделали ему предложение на 4,5 миллиона евро в год, а еще одна международная компания предложила спонсорское соглашение на 2,5 миллиона. Но он все еще готов пойти на меньшую зарплату, чтобы остаться в «Наполи». Лоренцо хочет получать 4 миллиона евро в год. «Наполи» предложил 3,5 миллиона, которые будут включать комиссию для агентов в размере 5 процентов.

Соглашение будет достигнуто в мае. «Милан» и «Атлетико» готовы действовать, «Ювентус» и «Рома» еще думают. Посмотрим, кто выиграет», – сказал Венерато.

25-летний футболист провел 27 матчей и забил шесть голов.