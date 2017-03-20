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    Канте не чувствует себя лучшим игроком Премьер-лиги

    Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте не считает себя самым сильным футболистом Премьер-лиги текущего сезона.

    «Сейчас я в хорошей форме, но не чувствую себя лучшим игроком Премьер-лиги. В чемпионате достаточно отличных игроков. И многие из них выступают в составе «Челси».

    Наши цели? Нужно сосредоточиться на оставшихся матчах премьер-лиги. Об этом думает каждый в команде. Сейчас мы находимся в том положении, когда не стоит расслабляться», – приводит слова футболиста Telefoot.

    В текущем сезоне Канте провел в Премьер-лиге 27 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 07:05
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