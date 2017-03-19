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    Болельщики атаковали судью после матча первой лиги Украины

    Болельщики клуба «Верес» из Ровно пытались напасть на судью после окончания игры с «Колосом» в первой лиге Украины. Арбитр встречи Александр Шандор назначил два пенальти в ворота «Вереса» в домашнем матче, в итоге «Колос» одержал победу со счетом 3:2.

    Фанаты выразили свое недовольство судейством, с оскорблениями атаковали рефери, а после финального свистка попытались проникнуть в подтрибунное помещение. Органам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ, сообщает «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 марта 2017, 17:44

      А что это, теперь хохляцкий чемпионат будем мусолить? Своего достаточно!!

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