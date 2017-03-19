Болельщики атаковали судью после матча первой лиги Украины

Болельщики клуба «Верес» из Ровно пытались напасть на судью после окончания игры с «Колосом» в первой лиге Украины. Арбитр встречи Александр Шандор назначил два пенальти в ворота «Вереса» в домашнем матче, в итоге «Колос» одержал победу со счетом 3:2.

Фанаты выразили свое недовольство судейством, с оскорблениями атаковали рефери, а после финального свистка попытались проникнуть в подтрибунное помещение. Органам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ, сообщает «Футбол 24».