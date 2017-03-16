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  • Венгер заявил, что «Арсеналу» необходимо попасть в четверку АПЛ

Венгер заявил, что «Арсеналу» необходимо попасть в четверку АПЛ

16 марта 2017, 18:41
7

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 29-го тура АПЛ против «Вест Бромвича». По словам специалиста, его подопечные не имею сейчас права терять очки.

«Арсеналу» жизненно важно попасть в четверку. Мы находимся в таком положении, что терять очки нельзя. Проигрывать непозволительно в любом случае, но предстоит непростой матч. С «Вест Бромвичем» всегда сложно.

Соперник обладает большим опытом. Это хорошо организованная и физически сильная команда. Они очень эффективно действуют при стандартах, много забивают. «Вест Бромвич» – хорошо сбалансированная команда, подготовленная к Премьер-лиге», – сказал Венгер.

Встреча состоится 18 марта в 15:30 по московскому времени.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Арсенал Вест Бромвич Венгер Арсен
Комментарии (7)
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falanor
1489679192
дошло до того что тренер уже мечтает попасть в топ-4. походу Венгер уже достиг дна и начал копать глубже..... так говорить ни в коем случае нельзя когда фаны из года в год верят про топ-1 гл тренер заливает что мол "хорошо бы было как обычно в топ-4 попасть"
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_Аналитик_
1489680081
Уважаю Венгера,но при всем уважении,пора отдохнуть Арсен от Арсенала,а Арсеналу от Венгера
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neofizer
1489681684
по-любому,4-это их судьба..
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1489683637
Теперь игрокам решать что для них лучше: годик без ЛЧ или остаток карьеры без побед.
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ibragim_ibragimov_99
1489684165
Шутки про "4-е" место в студию
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Den Bull
1489686231
Гоните уже его! Сколько можно терпеть!
Ответить
CskaMoscovv
1489706550
Ну и что, попадут в топ4, на следующий сезон что?опять в ЛЧ вылет в 1/8 максимум 1/4; ну насмешил Венгер. Пора уходить Арсен, пора
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