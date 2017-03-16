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    Венгер заявил, что «Арсеналу» необходимо попасть в четверку АПЛ

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 29-го тура АПЛ против «Вест Бромвича». По словам специалиста, его подопечные не имею сейчас права терять очки.

    «Арсеналу» жизненно важно попасть в четверку. Мы находимся в таком положении, что терять очки нельзя. Проигрывать непозволительно в любом случае, но предстоит непростой матч. С «Вест Бромвичем» всегда сложно.

    Соперник обладает большим опытом. Это хорошо организованная и физически сильная команда. Они очень эффективно действуют при стандартах, много забивают. «Вест Бромвич» – хорошо сбалансированная команда, подготовленная к Премьер-лиге», – сказал Венгер.

    Встреча состоится 18 марта в 15:30 по московскому времени.

    Источник: Daily Mail

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    16.03.2017 18:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 17 марта 2017, 02:22

      Ну и что, попадут в топ4, на следующий сезон что?опять в ЛЧ вылет в 1/8 максимум 1/4; ну насмешил Венгер. Пора уходить Арсен, пора

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 марта 2017, 20:43

      Гоните уже его! Сколько можно терпеть!

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 16 марта 2017, 20:09

      Шутки про "4-е" место в студию

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 марта 2017, 20:00

      Теперь игрокам решать что для них лучше: годик без ЛЧ или остаток карьеры без побед.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 марта 2017, 19:28

      по-любому,4-это их судьба..

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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 16 марта 2017, 19:01

      Уважаю Венгера,но при всем уважении,пора отдохнуть Арсен от Арсенала,а Арсеналу от Венгера

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      Рейтинг: +201

      falanor 16 марта 2017, 18:46

      дошло до того что тренер уже мечтает попасть в топ-4. походу Венгер уже достиг дна и начал копать глубже..... так говорить ни в коем случае нельзя когда фаны из года в год верят про топ-1 гл тренер заливает что мол "хорошо бы было как обычно в топ-4 попасть"

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