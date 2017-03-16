Венгер заявил, что «Арсеналу» необходимо попасть в четверку АПЛ

Ну и что, попадут в топ4, на следующий сезон что?опять в ЛЧ вылет в 1/8 максимум 1/4; ну насмешил Венгер. Пора уходить Арсен, пора
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 29-го тура АПЛ против «Вест Бромвича». По словам специалиста, его подопечные не имею сейчас права терять очки.
«Арсеналу» жизненно важно попасть в четверку. Мы находимся в таком положении, что терять очки нельзя. Проигрывать непозволительно в любом случае, но предстоит непростой матч. С «Вест Бромвичем» всегда сложно.
Соперник обладает большим опытом. Это хорошо организованная и физически сильная команда. Они очень эффективно действуют при стандартах, много забивают. «Вест Бромвич» – хорошо сбалансированная команда, подготовленная к Премьер-лиге», – сказал Венгер.
Встреча состоится 18 марта в 15:30 по московскому времени.