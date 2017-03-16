Мбаппе стал лучшим игроком матча с «Манчестер Сити»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который завершился со счетом 3:1. 18-летний француз стал автором первого гола. По сумме двух встреч французы пробили в четвертьфинал турнира.

Известно, что молодой игрок входит в сферу нескольких европейских грандов, в том числе – «Манчестер Юнайтед». Мбаппе уже принадлежит несколько рекордов. Например, он забил 11 голов в последних 11-ти матчах.

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