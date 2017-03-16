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  • Гвардиола: «Пожалуй, я не смог передать ребятам правильный настрой»

Гвардиола: «Пожалуй, я не смог передать ребятам правильный настрой»

16 марта 2017, 01:25
14

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Mediaset Premium поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (1:3). Напомним, французский клуб вышел в четвертьфинал за счет голов, забитых на выезде.

– Лига чемпионов – это тот турнир, где недостаточно играть хорошо лишь несколько минут. Тут нужно выкладываться все 90 минут. Моя команда была обязана подойти к этому матчу готовой психологически, но это не произошло. Как итог мы вылетели.

– В чем была ошибка?

– Пожалуй, я не смог передать ребятам правильный настрой на выезде. Но важно отдать должное «Монако». Это послужит нам хорошим уроком.

– Что дальше?

– Будем учиться. Надо понять, почему мы провалили первый тайм. В первом матче мы смогли изменить ход встречи, сейчас – нет. Второй тайм команда отыграла блестяще и создала много моментов, но пропустили со стандарта.

Напомним, Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не смог преодолеть барьер 1/8 финала.

«Будем продолжать учиться». Почему «Ман Сити» Гвардиолы провалился в Лиге чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Манчестер Сити Монако Гвардиола Хосеп
Комментарии (14)
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MU-fanatic
1489618925
не все сразу Пеп)))
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КЭТиК
1489630236
После таких поражений подают в отставку.
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Черемшанец
1489638271
недооценили молодых монегасков!
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RedWhiteFans2
1489639663
Потому что таким тренерам как Гвардиола нужны звезды в команде. Тогда и дурак выиграет. А когда их нет, то и тренер он посредственный.
Ответить
VIPded
1489641531
Хоть и болею против французов в еврокубках, но Монако, конечно молодчаги...
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Igor Belousov
1489642080
эх гвардиола
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mihail200606
1489644395
Пожалуй, ты будешь уволен... В целом по игре МС не заслуживал победы.. Все справедливо
Ответить
СеняШахты
1489645493
А чего ж так?
Ответить
SERG63
1489648619
Все равно Гвардиола остается ГВАРДИОЛИЩЕЙ!
Ответить
Efenval777
1489684742
да переучить пинать мяч я думаю не возможно...школой ранее заложено...как Тренер он хорош...умеет строить игру....его заголовок не нравится...берет всё на себя...Мужик..ну опять же тренер как есть нужен для тактики - не более....дай Гвардиолу Ростову....под его именно игру надо менять больше чем пол состава....уважуха...и успех в будущем....
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