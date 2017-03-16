Гвардиола: «Пожалуй, я не смог передать ребятам правильный настрой»

да переучить пинать мяч я думаю не возможно...школой ранее заложено...как Тренер он хорош...умеет строить игру....его заголовок не нравится...берет всё на себя...Мужик..ну опять же тренер как есть нужен для тактики - не более....дай Гвардиолу Ростову....под его именно игру надо менять больше чем пол состава....уважуха...и успех в будущем....
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Mediaset Premium поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (1:3). Напомним, французский клуб вышел в четвертьфинал за счет голов, забитых на выезде.
– Лига чемпионов – это тот турнир, где недостаточно играть хорошо лишь несколько минут. Тут нужно выкладываться все 90 минут. Моя команда была обязана подойти к этому матчу готовой психологически, но это не произошло. Как итог мы вылетели.
– В чем была ошибка?
– Пожалуй, я не смог передать ребятам правильный настрой на выезде. Но важно отдать должное «Монако». Это послужит нам хорошим уроком.
– Что дальше?
– Будем учиться. Надо понять, почему мы провалили первый тайм. В первом матче мы смогли изменить ход встречи, сейчас – нет. Второй тайм команда отыграла блестяще и создала много моментов, но пропустили со стандарта.
Напомним, Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не смог преодолеть барьер 1/8 финала.
«Будем продолжать учиться». Почему «Ман Сити» Гвардиолы провалился в Лиге чемпионов