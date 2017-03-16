Гвардиола: «Пожалуй, я не смог передать ребятам правильный настрой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Mediaset Premium поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (1:3). Напомним, французский клуб вышел в четвертьфинал за счет голов, забитых на выезде.

– Лига чемпионов – это тот турнир, где недостаточно играть хорошо лишь несколько минут. Тут нужно выкладываться все 90 минут. Моя команда была обязана подойти к этому матчу готовой психологически, но это не произошло. Как итог мы вылетели.

– В чем была ошибка?

– Пожалуй, я не смог передать ребятам правильный настрой на выезде. Но важно отдать должное «Монако». Это послужит нам хорошим уроком.

– Что дальше?

– Будем учиться. Надо понять, почему мы провалили первый тайм. В первом матче мы смогли изменить ход встречи, сейчас – нет. Второй тайм команда отыграла блестяще и создала много моментов, но пропустили со стандарта.

Напомним, Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не смог преодолеть барьер 1/8 финала.

«Будем продолжать учиться». Почему «Ман Сити» Гвардиолы провалился в Лиге чемпионов