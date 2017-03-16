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    Гвардиола: «Пожалуй, я не смог передать ребятам правильный настрой»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Mediaset Premium поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (1:3). Напомним, французский клуб вышел в четвертьфинал за счет голов, забитых на выезде.

    – Лига чемпионов – это тот турнир, где недостаточно играть хорошо лишь несколько минут. Тут нужно выкладываться все 90 минут. Моя команда была обязана подойти к этому матчу готовой психологически, но это не произошло. Как итог мы вылетели.

    – В чем была ошибка?

    – Пожалуй, я не смог передать ребятам правильный настрой на выезде. Но важно отдать должное «Монако». Это послужит нам хорошим уроком.

    – Что дальше?

    – Будем учиться. Надо понять, почему мы провалили первый тайм. В первом матче мы смогли изменить ход встречи, сейчас – нет. Второй тайм команда отыграла блестяще и создала много моментов, но пропустили со стандарта.

    Напомним, Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не смог преодолеть барьер 1/8 финала.

    «Будем продолжать учиться». Почему «Ман Сити» Гвардиолы провалился в Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 01:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 16 марта 2017, 20:19

      да переучить пинать мяч я думаю не возможно...школой ранее заложено...как Тренер он хорош...умеет строить игру....его заголовок не нравится...берет всё на себя...Мужик..ну опять же тренер как есть нужен для тактики - не более....дай Гвардиолу Ростову....под его именно игру надо менять больше чем пол состава....уважуха...и успех в будущем....

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 16 марта 2017, 10:16

      Все равно Гвардиола остается ГВАРДИОЛИЩЕЙ!

      0
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 16 марта 2017, 09:24

      А чего ж так?

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 марта 2017, 09:06

      Пожалуй, ты будешь уволен... В целом по игре МС не заслуживал победы.. Все справедливо

      2
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > mihail200606 16 марта 2017, 20:09

      из того, что есть "свою игру" не каждый сделает тренер...поставить любого человека на его место...каждый видит в своей команде тело который соответствует его стандарту....но увы...то клуб не согласен отпустить...то зп..много причин...Гвардиола бы сделал команду ТОП уровня..он это умеет...дело не в тренере...

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 марта 2017, 08:28

      эх гвардиола

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 марта 2017, 08:18

      Хоть и болею против французов в еврокубках, но Монако, конечно молодчаги...

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 марта 2017, 07:47

      Потому что таким тренерам как Гвардиола нужны звезды в команде. Тогда и дурак выиграет. А когда их нет, то и тренер он посредственный.

      2
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 16 марта 2017, 07:24

      недооценили молодых монегасков!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 марта 2017, 07:17

      "Монакоко", становится специалистом по " сниманию скальпов" с английских клубов в ЛЧ. "Скальп" лондонского "Арсенала" уже украшает раздевалку клуба, а теперь еще и Сити там же висеть будет. "Монако" молодец.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 марта 2017, 05:10

      После таких поражений подают в отставку.

      -1
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