Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут увеличиться почти на 5 миллиардов

Согласно проекта постановления правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации, расходы на подготовку к чемпионату мира 2018 года могут увеличиться на 4,7 миллиарда рублей. Эти средства будут выделены из федерального бюджета. Таким образом, общая сумма на приготовления к турниру возрастет с 638,84 миллиарда до 643,55.

В настоящее время итоговая сумма расходов формируется из трех частей: 350,45 миллиарда выделят из федерального бюджета, затраты в размере 92,21 миллиарда покроют региональные бюджеты, а еще 196,18 миллиарда возьмут на себя юридические лица.

Мировое первенство-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.