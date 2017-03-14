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    Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут увеличиться почти на 5 миллиардов

    Согласно проекта постановления правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации, расходы на подготовку к чемпионату мира 2018 года могут увеличиться на 4,7 миллиарда рублей. Эти средства будут выделены из федерального бюджета. Таким образом, общая сумма на приготовления к турниру возрастет с 638,84 миллиарда до 643,55.

    В настоящее время итоговая сумма расходов формируется из трех частей: 350,45 миллиарда выделят из федерального бюджета, затраты в размере 92,21 миллиарда покроют региональные бюджеты, а еще 196,18 миллиарда возьмут на себя юридические лица.

    Мировое первенство-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 21:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 марта 2017, 14:17

      Внуки подросли у наших ворюг.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Mamont88 21 марта 2017, 05:55

      Про мозги ты хорошо написал. У меня с этим все хорошо. И с воспитанием тоже и с деньгами. Мозги нужны человеку, как я считаю, не только для того, чтобы думать только о личном благополучии. Но и о других менее успешных людях.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 10:11

      Пилили, пилят и будут пилить.
      Ну а мы платили, платим и будем платить.
      Для них закон.Для нас росгвардия.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Mamont88 21 марта 2017, 05:57

      По твоим комментариям видно, что ты очень ограниченное и ,скорее всего, сильно пьющее существо :)))

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 15 марта 2017, 07:40

      Нужно говорить не так! Расходы на подготовку к чемпионату мира могут еще увеличится на 4,7 миллиарда долларов, потому,что еще не все себе наворовали денег. Нужно пользоваться моментом, когда еще можно будет столько украсть из казны! Олимпиада в Сочи прошла, нужно доворовывать на этом мероприятии, его же для этого планировали. А после чемпионата мира, мы узнаем сколько новых владельцев получили английские клубы. Сколько воров и казнокрадов перебрались в Англию.

      2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 15 марта 2017, 05:11

      Ничего нового, просто пенсионеры лишаться надбавке к пенсии и т.д.. Расходимся мужики.

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 марта 2017, 00:14

      И в какую прорву эти денюшки улетают ..........

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      Рейтинг: +2862

      nemolod > VikNMar 15 марта 2017, 10:45

      В ту же самую...

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 15 марта 2017, 00:05

      Ну одна кормушка закончилась под названием стадион для Зенита достояние народа))), теперь другая открылась, опять всё для народа)))), хватит кормить Кавказ))), один стадион съел больше чем бюджет нормального региона как на Кавказе, так и где нибудь в Сибири)

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 марта 2017, 22:08

      Я в АХЕРЕ! ! ! !
      А чё простому народу от ЭТОГО ЧЕМ МЫРА? ?? А ???

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