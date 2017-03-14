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    Миланское дерби будет перенесено по времени ради удобства болельщиков из Китая

    Начало центрального матча 32-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Миланом», проведение которого запланировано на 15 апреля, перенесено на 12:30 по местному времени. Как отмечают итальянские журналисты, это сделано для удобства азиатских болельщиков и в первую очередь китайских любителей футбола, которые смогут насладиться миланским дерби в вечерний прайм-тайм с учетом часовых поясов.

    Таким образом, противостояние грандов из Милана начнется в 19:30 по пекинскому времени (14:30 по московскому).

    Что касается турнирной ситуации, после 28 туров «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место с 50 очками, «Интер» идет в чемпионате пятым, опережая соседей на четыре очка.

    Источник: Twitter

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    14.03.2017 16:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      milanium 15 марта 2017, 14:50

      удачи милану

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 14 марта 2017, 18:03

      это мне нравится - когда о людях думают и бизнесу хорошо

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