Миланское дерби будет перенесено по времени ради удобства болельщиков из Китая

Начало центрального матча 32-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Миланом», проведение которого запланировано на 15 апреля, перенесено на 12:30 по местному времени. Как отмечают итальянские журналисты, это сделано для удобства азиатских болельщиков и в первую очередь китайских любителей футбола, которые смогут насладиться миланским дерби в вечерний прайм-тайм с учетом часовых поясов.

Таким образом, противостояние грандов из Милана начнется в 19:30 по пекинскому времени (14:30 по московскому).

Что касается турнирной ситуации, после 28 туров «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место с 50 очками, «Интер» идет в чемпионате пятым, опережая соседей на четыре очка.