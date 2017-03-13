Карасев назначен на игру «Атлетико» – «Байер»

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером» доверено обслуживать российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помощниками на линиях будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. В качестве дополнительных судей выступят Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Роль резервного арбитра на себя возьмет Игорь Демешко.

Встреча состоится в Мадриде в среду, 15 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени. В первой игре на поле леверкузенцев победу праздновали «матрасники» со счетом 4:2.