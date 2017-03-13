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    Карасев назначен на игру «Атлетико» – «Байер»

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером» доверено обслуживать российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помощниками на линиях будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. В качестве дополнительных судей выступят Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Роль резервного арбитра на себя возьмет Игорь Демешко.

    Встреча состоится в Мадриде в среду, 15 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени. В первой игре на поле леверкузенцев победу праздновали «матрасники» со счетом 4:2.

    Источник: УЕФА

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    13.03.2017 18:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 15 марта 2017, 18:23

      круто

      0
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 14 марта 2017, 08:03

      Рыба - Карась - игра началась))))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 марта 2017, 18:36

      Успехов нашим судьям.

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