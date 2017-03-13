Зидан призвал к хладнокровию

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победного матча 27-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (2:1) отметил, что его команде всегда нужно сохранять хладнокровие.

«Я знаю, что «Реал» многих не устраивает. Но это нормально, когда речь идет о таком большом клубе.

Что делать нам в таких ситуациях? В первую очередь – необходимо сохранять хладнокровие. Мы знаем, что способны поразить ворота соперников в любой момент», – сказал Зидан.

После 27 туров «Реал» 62 очками лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая «Барселону» на два очка и имея игру в запасе.