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    Зидан призвал к хладнокровию

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победного матча 27-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (2:1) отметил, что его команде всегда нужно сохранять хладнокровие.

    «Я знаю, что «Реал» многих не устраивает. Но это нормально, когда речь идет о таком большом клубе.

    Что делать нам в таких ситуациях? В первую очередь – необходимо сохранять хладнокровие. Мы знаем, что способны поразить ворота соперников в любой момент», – сказал Зидан.

    После 27 туров «Реал» 62 очками лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая «Барселону» на два очка и имея игру в запасе.

    Источник: Marca

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    13.03.2017 08:54
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 13 марта 2017, 12:05

      Правильно сказал.давно пора.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 13 марта 2017, 11:59

      логично

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