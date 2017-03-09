Мостовой: «Только «Барселона» может сотворить такое футбольное чудо»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился мнением об ответном матче 1/8 Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Напомним, каталонцы одержали победу со счетом 6:1, став первой команды турнира, отыгравшийся после поражения 0:4 в первой встрече.

«Это какое-то футбольное чудо! Так может только «Барселона». Мог себе представить что-то подобное, но только не в матче против «ПСЖ». После 3:1 не ожидал, что «Барса» совершит подобное. Потрясающе», – заявил Мостовой.