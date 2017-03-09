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    Мостовой: «Только «Барселона» может сотворить такое футбольное чудо»

    Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился мнением об ответном матче 1/8 Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Напомним, каталонцы одержали победу со счетом 6:1, став первой команды турнира, отыгравшийся после поражения 0:4 в первой встрече.

    «Это какое-то футбольное чудо! Так может только «Барселона». Мог себе представить что-то подобное, но только не в матче против «ПСЖ». После 3:1 не ожидал, что «Барса» совершит подобное. Потрясающе», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2017 01:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 9 марта 2017, 13:08

      Без помощи судьи, и Барселона была бы бессильна.

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 9 марта 2017, 10:27

      Такое чудо без помощи судьи не могло быть-могла быть только победа с крупным счетом,а добавленные минуты сделали свое дело!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 марта 2017, 09:09

      Мостовой явно смотрел футбол в угаре или занимался любовью во время матча. Барса ничего особенного не показала все пять мячей ПСЖ сами себе забили так трусливо играть нельзя особенно в защите, я уверен на 100% что многие уже видели себя в финале ЛЧ после той игры в Париже. Дзюба еще раз посмеется над тренеришкой так как он не настроил команду это его просчет,а кто и заслуживает реванш это Неймар Месси был бледен его наверное опять тошнило Суарес как всегда все время падал и клянчил пенальти и штрафные и добился таки своего.Первый пеналь с натяжкой, а уж второго точно не было,но я лично доволен что посмотрел исторический реванш такого цирка еще лет 50, а может и больше не увидеть

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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > Garrincha58 9 марта 2017, 23:21

      ты тоже там любовью занимался? именнл месии все атаки начинал, и пасы прекрасные давал. + за ним минимум 2 защитника всегда следили. тоже мне, великий критик

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