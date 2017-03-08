Источник: Де Хеа летом хочет перейти в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа во время летнего трансферного окна хочет перейти в «Реал». По информации источника, 26-летний испанец недоволен выступлениями за «красных дьяволов» и намерен присоединиться к мадридскому клубу.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» готов приобрести Де Хеа за 65 миллионов евро. Действующий контракт голкипера с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне испанец провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 26 матчей, в которых пропустил 22 гола.