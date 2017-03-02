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    Строотман: «Мы способны выйти в финал Кубка Италии. Будь иначе, я бы поздравил игроков «Лацио» сразу после матча»

    Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман прокомментировал результат первого полуфинала Кубка Италии против «Лацио» (0:2).

    «Это был не лучший наш матч. Мы хорошо начали встречу и имели шанс забить, но вскоре соперник воспользовался разрывом в линиях и открыл счет, после чего отошел в оборону. Сложно было пройти столь массовую оборону. К сожалению, потом пропустили второй.

    Мы способны выйти в финал. Будь это невозможным, я бы поздравил игроков «Лацио» сразу после матча. В ответной встрече мы должны показать свое желание играть в решающей встрече», — считает 27-летний голландец.

    В текущем сезоне чемпионата Италии хавбек забил два гола в 23-х матчах.

    Римский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ювентуса» на семь очков.

    Источник: ФК «Рома»

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    02.03.2017 16:23
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