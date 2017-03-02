Благоустройство территории «Волгоград-Арены» обойдется в 3 миллиона

Объявлен конкурс на благоустройство территории, прилегающей к волгоградскому стадиону, на котором будут проходить матчи чемпионата мира-2018, сообщает ИА «Высота 102.0». Начальная цена работ составляет 3 миллиона рублей.

Вокруг стадиона планируется возведение комплекса объектов. В них входят площадки для билетирования, аккредитации, пункт досмотра, центр волонтеров, парковки, в том числе отдельные для инвалидов, службы безопасности, VIP-персон и СМИ. Проектная организация должна предусмотреть в документации асфальтирование периметра стадиона, устройство проездов, пешеходных дорожек, освещения, при необходимости взрывозащитных конструкций, а также инженерных сетей и озеленение.

Стоит отметить, что на «Волгоград-Арене» пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.