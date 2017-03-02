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    Благоустройство территории «Волгоград-Арены» обойдется в 3 миллиона

    Объявлен конкурс на благоустройство территории, прилегающей к волгоградскому стадиону, на котором будут проходить матчи чемпионата мира-2018, сообщает ИА «Высота 102.0». Начальная цена работ составляет 3 миллиона рублей.

    Вокруг стадиона планируется возведение комплекса объектов. В них входят площадки для билетирования, аккредитации, пункт досмотра, центр волонтеров, парковки, в том числе отдельные для инвалидов, службы безопасности, VIP-персон и СМИ. Проектная организация должна предусмотреть в документации асфальтирование периметра стадиона, устройство проездов, пешеходных дорожек, освещения, при необходимости взрывозащитных конструкций, а также инженерных сетей и озеленение.

    Стоит отметить, что на «Волгоград-Арене» пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2017 10:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 марта 2017, 12:10

      это сумма фигня по сравнению со стоимостью крестовского... смешно даже

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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 2 марта 2017, 11:21

      Как так? ЧМ принимает город у которого даже нет команды в премьер лиге

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Adekvat07 2 марта 2017, 12:11

      краснодар бы выбрали.. и климат,и инфраструктура,и уже узнаваемый в европе молодой клуб

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