Кейн: «Второй гол в ворота «Стока» — один из лучших в моей карьере»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн считает, что один из трех голов в матче 26-го тура стал одним из лучших за время его выступлений на профессиональном уровне.

«Второй гол в сегодняшнем матче стал одним из лучших в моей карьере. Выполняя подобный игровой элемент нерабочей ногой, нападающий всегда надеется на удачу, и в этом эпизоде она мне как раз сопутствовала. Было приятно выиграть с четырехкратным преимуществом и увидеть фамилию Деле на табло», — сказал 23-летний англичанин.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги форвард забил 17 мячей в 21-м матче.