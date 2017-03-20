Мартовский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон от Highscreen

На «Бомбардире» продолжается мартовский сезон Конкурса прогнозов! Участвуйте и выигрывайте крутые призы. Возможно, именно вы станете лучшим прогнозистом нашего сайта.

В этом сезоне вы можете стать счастливым обладателем крутого смартфона Highscreen RAZAR. Тонкий и стильный смартфон Highscreen RAZAR отличается превосходным AMOLED-экраном и интересной особенностью в виде специальной кнопки HiSlide, которая может мгновенно запускать камеру и переключаться на основную или фронтальную.

Итоги Конкурса прогнозов: sergey_86-76 стал победителем сезона «Январь-февраль-17»

В этом сезоне количество игроков, которые получат ценные призы, расширилось. Теперь восемь пользователей, занявших первые восемь мест в высшем дивизионе, обзаведутся подарками от «Бомбардира»:

1 место – Смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

2 место – Автобиография нападающего «Зенита» Александра Кержакова «Александр Кержаков. Лучший» от издательства «Эксмо» с автографом автора;

3 место – Игровая майка клуба РФПЛ;

4 место – Игровая майка сборной Украины;

5 место – Книга главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни»;

6 место – Первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от издательства «Эксмо»;

7 место – Книга Егора Титова «Спартак» – наше все. Откровения кумира красно-белых»;

8 место – Альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Удачи!

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru