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    Мартовский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон от Highscreen

    На «Бомбардире» продолжается мартовский сезон Конкурса прогнозов! Участвуйте и выигрывайте крутые призы. Возможно, именно вы станете лучшим прогнозистом нашего сайта.

    В этом сезоне вы можете стать счастливым обладателем крутого смартфона Highscreen RAZAR. Тонкий и стильный смартфон Highscreen RAZAR отличается превосходным AMOLED-экраном и интересной особенностью в виде специальной кнопки HiSlide, которая может мгновенно запускать камеру и переключаться на основную или фронтальную.

    Итоги Конкурса прогнозов: sergey_86-76 стал победителем сезона «Январь-февраль-17»

    В этом сезоне количество игроков, которые получат ценные призы, расширилось. Теперь восемь пользователей, занявших первые восемь мест в высшем дивизионе, обзаведутся подарками от «Бомбардира»:

    1 место – Смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

    2 место – Автобиография нападающего «Зенита» Александра Кержакова «Александр Кержаков. Лучший» от издательства «Эксмо» с автографом автора;

    3 место – Игровая майка клуба РФПЛ;

    4 место – Игровая майка сборной Украины;

    5 место – Книга главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни»;

    6 место – Первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от издательства «Эксмо»;

    7 место – Книга Егора Титова «Спартак» – наше все. Откровения кумира красно-белых»;

    8 место – Альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

    100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Удачи!

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 16:40
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 марта 2017, 09:24

      Книги - это хорошо!!! Еще можно видео-диски с памятными матчами добавить. Только если красиво изданные, а не на болванках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 20 марта 2017, 17:13

      а толку сейчас начинать участвовать? шансов всё равно уже нет никаких

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 20 марта 2017, 16:53

      Окончание 30 марта 2:00 (мск)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 марта 2017, 16:51

      Highscreen говно. Давай айфон.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      m1111 13 марта 2017, 09:07

      а что сезон уже закончен что ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 марта 2017, 11:31

      А по какое число мартовский сезон?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 9 марта 2017, 21:40

      лучше бы денег на счет чем футболку украины

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 9 марта 2017, 17:26

      Первое место - уже известно!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Д У Х 4 марта 2017, 21:39

      Я ХОЧУ МАЙКУ СБОРНОЙ ЗИМБАБВЕ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 3 марта 2017, 20:23

      Их ещё не только выиграть нужно, но и получить.
      Лично, я, за 3-е место в декабре, до сих пор жду.))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Пиво без газа 20 марта 2017, 16:52

      Зато у тебя есть надежда)

      1
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