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  • Мартовский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон от Highscreen

Мартовский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай смартфон от Highscreen

20 марта 2017, 16:40
67

На «Бомбардире» продолжается мартовский сезон Конкурса прогнозов! Участвуйте и выигрывайте крутые призы. Возможно, именно вы станете лучшим прогнозистом нашего сайта.

В этом сезоне вы можете стать счастливым обладателем крутого смартфона Highscreen RAZAR. Тонкий и стильный смартфон Highscreen RAZAR отличается превосходным AMOLED-экраном и интересной особенностью в виде специальной кнопки HiSlide, которая может мгновенно запускать камеру и переключаться на основную или фронтальную.

Итоги Конкурса прогнозов: sergey_86-76 стал победителем сезона «Январь-февраль-17»

В этом сезоне количество игроков, которые получат ценные призы, расширилось. Теперь восемь пользователей, занявших первые восемь мест в высшем дивизионе, обзаведутся подарками от «Бомбардира»:

1 место – Смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

2 место – Автобиография нападающего «Зенита» Александра Кержакова «Александр Кержаков. Лучший» от издательства «Эксмо» с автографом автора;

3 место – Игровая майка клуба РФПЛ;

4 место – Игровая майка сборной Украины;

5 место – Книга главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни»;

6 место – Первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от издательства «Эксмо»;

7 место – Книга Егора Титова «Спартак» – наше все. Откровения кумира красно-белых»;

8 место – Альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Удачи!

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (67)
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Михаил Шевченко
1488193569
Все так расстроились из-за призов ((( Главное ведь не призы,а участие как это не банально...мне например просто интересно проверить свою интуицию Огромное спасибо людям проводящим такой конкурс!!!!!
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Fju-2
1488193997
Сильный ход с третьим призом, предлагаю в след. сезоне в число призов включить игровую футболку Романа Зозули.
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bolela_16
1488198271
не в призах счастье, но с третьим местом начудили...
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Platon Faustov
1488204029
За 3 место можно было на выбор сделать из стран СНГ. Мне как гражданину РФ не нужна футболка сборной Украины, так же как и любой другой страны.
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BoltCX
1488217928
я прямо вижу как занявший третье место ходит по улицам России в этой футболке))
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MrRonRSM
1488555106
Сайт Российский а дарят Украинские подарки ппц ))
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Gullit 76
1488559750
Смешно! хоть на смартфон разщедрились!3 и 4 - Это Издевательство.Особенно 4.Я Симферополец.
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Пиво без газа
1488561834
Их ещё не только выиграть нужно, но и получить. Лично, я, за 3-е место в декабре, до сих пор жду.))))
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Д У Х
1488652753
Я ХОЧУ МАЙКУ СБОРНОЙ ЗИМБАБВЕ
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O'Hooligan's
1489084822
лучше бы денег на счет чем футболку украины
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