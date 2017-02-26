Гасперини не хочет мечтать о Лиге чемпионов

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не торопится ликовать после победного выездного матча с «Наполи». Но при этом специалист пообещал сделать все возможное для выхода своей команды в Лигу Европы.

«Лига чемпионов – это слишком. Это уровень «Ювентуса», «Ромы», «Наполи», возможно, «Интера». Но то, что мы добились сегодня, дает нам право помечтать о Лиге Европы, и мы к ней немного приблизились. Победа в Неаполе говорит о том, что мы можем претендовать на многое.

Нам не стоит торопиться с какими-то заявлениями на этот счет. Просто нужно двигаться вперед шаг за шагом. Мы обязаны по крайней мере попробовать сделать это», – сказал Гасперини Mediaset Premium.

Матч 26-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Аталанта» закончился со счетом 0:2. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 51 очко и временно подвинула с третьего места «Интер», который завтра сыграет с «Ромой». «Наполи» с 54-я баллами остался на третьей позиции в турнирной таблице.