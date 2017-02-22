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    Примера. «Реал» в гостях проиграл «Валенсии»

    В перенесенном матче 16-го тура Примеры «Реал» в гостях потерпел поражение от «Валенсии» со счетом 1:2. Отметим, что в составе мадридского клуба голом отметился нападающий Криштиану Роналду, для которого данная встреча стала 700-й в карьере во всех турнирах.

    Кроме того, сливочные впервые с 2003 года пропустили два гола в первые 10 минут игры.

    Несмотря на поражение, «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры, имея в активе 52 очка и одну встречу в запасе. «Валенсия» же набрала 26 баллов и поднялась на 14-е место.

    Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

    Валенсия – Реал – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Дзадза, 4; 2:0 – Орельяна, 9; 2:1 – Роналду, 44.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 22:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 23 февраля 2017, 19:04

      Не всё потеряно,не сдавайтесь вы же чемпионы планета.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 23 февраля 2017, 01:34

      ..."обделались"...

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 февраля 2017, 00:37

      Бывает.

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 22 февраля 2017, 23:44

      С юбилейным матчем тебя, роналда))) Ещё не раз отгребешь!

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 22 февраля 2017, 23:19

      Блин,Чёрт арбитру этого матча нужно надеть большущие ОЧКИ!!!

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      Рейтинг: +788

      JI e x a 22 февраля 2017, 22:41

      да уж, если так глупо терять очки в проходных матчах, то и чемпионство можно потерять по итогу сезона

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      Рейтинг: +8

      500/\500 22 февраля 2017, 22:40

      Не пошла игра у РЕАЛА.Ну и ладно очередной поражения.Переде ещё такая стычка.

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