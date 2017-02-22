Примера. «Реал» в гостях проиграл «Валенсии»

В перенесенном матче 16-го тура Примеры «Реал» в гостях потерпел поражение от «Валенсии» со счетом 1:2. Отметим, что в составе мадридского клуба голом отметился нападающий Криштиану Роналду, для которого данная встреча стала 700-й в карьере во всех турнирах.

Кроме того, сливочные впервые с 2003 года пропустили два гола в первые 10 минут игры.

Несмотря на поражение, «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры, имея в активе 52 очка и одну встречу в запасе. «Валенсия» же набрала 26 баллов и поднялась на 14-е место.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Валенсия – Реал – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Дзадза, 4; 2:0 – Орельяна, 9; 2:1 – Роналду, 44.

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