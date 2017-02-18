Зидан: «Не беспокоюсь из-за того, что Роналду не забил «Эспаньолу». Он поможет команде в ключевые моменты сезона»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие голов Криштиану Роналду в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

«Все мы знаем, кто такой Криштиану. Обычно он забивает и когда этого не происходит, он порой может быть недоволен. Не беспокоюсь по этому поводу. В этом матче он помог нам перемещениями по полю, как в игре против «Наполи». Знаю, что он обязательно поможет команде в ключевые моменты сезона», — сказал француз.

В нынешнем сезоне Ла Лиги на счету 31-летнего португальца 14 голов в 18-ти встречах.

В первом тайме встречи на «Сантьяго Бернабеу» Роналду прокинул мяч между ног защитнику Давиду Лопесу.