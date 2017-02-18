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    Зидан: «Не беспокоюсь из-за того, что Роналду не забил «Эспаньолу». Он поможет команде в ключевые моменты сезона»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие голов Криштиану Роналду в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

    «Все мы знаем, кто такой Криштиану. Обычно он забивает и когда этого не происходит, он порой может быть недоволен. Не беспокоюсь по этому поводу. В этом матче он помог нам перемещениями по полю, как в игре против «Наполи». Знаю, что он обязательно поможет команде в ключевые моменты сезона», — сказал француз.

    В нынешнем сезоне Ла Лиги на счету 31-летнего португальца 14 голов в 18-ти встречах.

    В первом тайме встречи на «Сантьяго Бернабеу» Роналду прокинул мяч между ног защитнику Давиду Лопесу.

    Источник: FourFourTwo

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    18.02.2017 22:37
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