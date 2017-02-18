Широков считает, что минимум два российских клуба должны выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Ростов силен командной дисциплинированной игрой, самоотдачей и не равнодушием. Они на поле отрабатывают по полной не жалея себя. Питер пиарится и понты бросает скупая игроков в Крыльях :)))), а Ростов играют в футбол и обыгрывают команды, от которых Зенит отгребает по полной...Краснодару будет трудно,но шансы есть..
Экс-хавбек «Зенита» Роман Широков поделился мнением насчет шансов российских клубов продолжить борьбу в плей-офф Лиги Европы.
Напомним, в первых матчах петербургский клуб уступил на выезде «Андерлехту» (0:2), «Краснодар» на своем поле добыл минимальную победу над «Фенербахче» (1:0), а «Ростов» в родных стенах разгромил пражскую «Спарту» (4:0).
«Зенит» с бельгийцами всегда достаточно натужно играет. «Краснодар» все-таки выиграл, поэтому какой-то задел есть. «Ростов» сыграл великолепно, с полным преимуществом. Два из трех наших клубов должны проходить дальше», – сказал Широков.
Ответные матчи состоятся в четверг, 23 февраля.