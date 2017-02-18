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    Широков считает, что минимум два российских клуба должны выйти в 1/8 финала Лиги Европы

    Экс-хавбек «Зенита» Роман Широков поделился мнением насчет шансов российских клубов продолжить борьбу в плей-офф Лиги Европы.

    Напомним, в первых матчах петербургский клуб уступил на выезде «Андерлехту» (0:2), «Краснодар» на своем поле добыл минимальную победу над «Фенербахче» (1:0), а «Ростов» в родных стенах разгромил пражскую «Спарту» (4:0).

    «Зенит» с бельгийцами всегда достаточно натужно играет. «Краснодар» все-таки выиграл, поэтому какой-то задел есть. «Ростов» сыграл великолепно, с полным преимуществом. Два из трех наших клубов должны проходить дальше», – сказал Широков.

    Ответные матчи состоятся в четверг, 23 февраля.

    Источник: Р-Спорт

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    18.02.2017 16:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -256

      balaton78 20 февраля 2017, 10:45

      Ростов силен командной дисциплинированной игрой, самоотдачей и не равнодушием. Они на поле отрабатывают по полной не жалея себя. Питер пиарится и понты бросает скупая игроков в Крыльях :)))), а Ростов играют в футбол и обыгрывают команды, от которых Зенит отгребает по полной...Краснодару будет трудно,но шансы есть..

      0
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      ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 > lra 1 марта 2017, 13:06

      Ты опущенный что-ли Ira? или очередная телка типа "знаменитой" тут Кепки? Косишь тупизной под нее? И почему именно из Питера женский пол на этом сайте такой тупой?

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 февраля 2017, 08:31

      Ростовчане вперед...(остальные надейтесь на следующий год)...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 февраля 2017, 02:31

      Судя по всему имеет в виду южные команды, я тоже так считаю, тяжеловато "Зениту" будет отыграться, пусть даже и дома, но надежда всё-же остаётся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 19 февраля 2017, 02:14

      Роман Ванга блин! )

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 18 февраля 2017, 17:21

      Ну почему он просто не указал пальцем - кто именно, вот и думай теперь, кого он имел ввиду... эх Рома...Рома...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 18 февраля 2017, 17:09

      нашли блин эксперта

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 февраля 2017, 16:32

      Минус Зинит.

      3
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