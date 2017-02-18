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    «Реал» постарается победить «Эспаньол» и сохранить статус лидера Примеры

    В субботу состоится матч 23-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Эспаньол». Встреча примечательна тем, что в составе мадридцев впервые за долгое время может появиться на поле полузащитник Гарет Бэйл, который полностью восстановился от травмы.

    Напомним, что поединок первого тура между командами завершился гостевой победой «Реала» со счетом 2:0. На этот раз сливочные вновь постараются одержать победу над соперником из Барселоны, чтобы закрепить свое лидерство в турнирной таблице Примеры.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 18:15, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 17:45
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +8

      500/\500 18 февраля 2017, 20:12

      РЕАЛУ мало кто победит дома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 февраля 2017, 13:33

      постарается?? он их просто вынесет!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 18 февраля 2017, 10:41

      вот интересно!!! реал постарается победить....просто гений тот кто это написал!!! реал вообще всю жизнь играет на победу во всех матчах и турнирах....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 18 февраля 2017, 09:55

      БЕнзёма забьёт Ё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 18 февраля 2017, 09:34

      5:0 Реал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 18 февраля 2017, 08:45

      Дома выиграет Реал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Дмитрий1515 18 февраля 2017, 08:47

      Реал 3--1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 18 февраля 2017, 07:59

      Хи.. Им бы не Быйла выпускать , а Дзюбу... Купите его, а ? Я отработаю....

      0
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