«Реал» постарается победить «Эспаньол» и сохранить статус лидера Примеры

В субботу состоится матч 23-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Эспаньол». Встреча примечательна тем, что в составе мадридцев впервые за долгое время может появиться на поле полузащитник Гарет Бэйл, который полностью восстановился от травмы.

Напомним, что поединок первого тура между командами завершился гостевой победой «Реала» со счетом 2:0. На этот раз сливочные вновь постараются одержать победу над соперником из Барселоны, чтобы закрепить свое лидерство в турнирной таблице Примеры.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 18:15, не пропустите!

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