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  • Переговоры Первого канала о показе ЧМ-2018 находятся в «мертвой точке»

Переговоры Первого канала о показе ЧМ-2018 находятся в «мертвой точке»

17 февраля 2017, 14:21
7

Переговоры трех российских телеканалов с ФИФА о покупке прав на трансляции матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 далеки от завершения. Об этом заявил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что стоимость прав на показ матчей предстоящих турниров составляет 100 миллионов долларов. Переговоры по покупке прав должны увенчаться успехом, несмотря на завышенную цену.

«Сдвинулась ли ситуация с мертвой точки? Знаете, именно с мертвой точки, точнее не скажешь. В общем, ситуация пока в ней и находится, пока не нашли взаимопонимания с нашими коллегами. Последний раз мы встречались на прошлой неделе. Упирается ли все в цену? Безусловно, да.

Я за цену, заявленную Виталием Леонтьевичем, ответственности не несу и сам никаких цен не подтверждаю и не озвучиваю, потому что это является предметом коммерческих переговоров и строго конфиденциально. Но то, что мы очень далеки от того, чтобы договориться, я, к сожалению, должен констатировать.

По здравому смыслу дедлайн – за месяц до начала Кубка конфедераций. Дальше становится сложно промоутировать трансляции, я уж не говорю о том, чтобы продать, ведь единственный механизм компенсации от покупки прав – это продажа рекламного времени. Продажи, безусловно, требуют времени, а за месяц минимум нам необходимо промоутировать эти трансляции, чтобы хоть как-то привлечь внимание аудитории. Мы не являемся спортивным каналом, и нельзя сказать, что эта аудитория находится у нас регулярно.

В жизни все бывает. Выйдем ли мы из сделки, если не удастся договориться до дедлайна? Знаете, мы никуда не выходим. Дело в том, что основной частью контракта являются права на чемпионат мира. Он, как вы понимаете, начинается значительно позже. Не исключаю, что наши коллеги захотят разделить эту сделку. Мне сложно сейчас что-то предполагать: у ФИФА новая команда, есть желание себя проявить, и я не знаю, как они себя поведут», – сказал Файфман.

Источник: ТАСС
Кубок африканских наций Россия Мутко Виталий
Комментарии (7)
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zagrizlik
1487331405
ну и не покупайте...посмотрим в интернете на английском языке...борзость лечится ударом по лицу или ниже пояса.
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la verdad
1487333163
Для начала покажите фильм ВВС о русских фанатах. И цена на права сразу упадёт:))))
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АлёшкА91
1487333998
Евреишка. Первый канал - канал домохозяек. Крутите давай поженимся, модный приговор, а спорт на других источниках будем лицезреть. А Мутко твердит о популяризации спорта в стране.
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kykyi
1487334256
Если бы меньше воровали на строительстве "Крестовского", то денег на покупку прав на трансляции, думаю, хватило бы.
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