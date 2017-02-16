Маркин: «Нет и не может быть «особенных» хулиганов, есть мелкие или злостные»

Вроде со всем согласен,но есть это но.Чтобы так было надо чтобы и те кто охраняют этот порядок должны быть адекватными,но этого практически никогда не бывает.На стадионах должны работать люди которые понимают эту работу,а не куча мусоров единственная цель которых огреть кого -то дубинкой,электрошокером и стянуть ручку паркер.
Руководитель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин высказался на тему фанатских радикальных группировок.
«Важно, чтобы само общество отторгало футбольных хулиганов, действия которых направлены против настоящих болельщиков и нарушают правопорядок в целом. Нет и не может быть каких-то «особенных» хулиганов, которым возможны поблажки, есть только мелкие или злостные нарушители общепринятых норм», – заявил Маркин.
Напомним, что в феврале этого года Госдума ужесточила штрафы за беспорядки на спортивных аренах.