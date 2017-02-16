Маркин: «Нет и не может быть «особенных» хулиганов, есть мелкие или злостные»

Руководитель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин высказался на тему фанатских радикальных группировок.

«Важно, чтобы само общество отторгало футбольных хулиганов, действия которых направлены против настоящих болельщиков и нарушают правопорядок в целом. Нет и не может быть каких-то «особенных» хулиганов, которым возможны поблажки, есть только мелкие или злостные нарушители общепринятых норм», – заявил Маркин.

Напомним, что в феврале этого года Госдума ужесточила штрафы за беспорядки на спортивных аренах.