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    Маркин: «Нет и не может быть «особенных» хулиганов, есть мелкие или злостные»

    Руководитель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин высказался на тему фанатских радикальных группировок.

    «Важно, чтобы само общество отторгало футбольных хулиганов, действия которых направлены против настоящих болельщиков и нарушают правопорядок в целом. Нет и не может быть каких-то «особенных» хулиганов, которым возможны поблажки, есть только мелкие или злостные нарушители общепринятых норм», – заявил Маркин.

    Напомним, что в феврале этого года Госдума ужесточила штрафы за беспорядки на спортивных аренах.

    Источник: Р-Спорт

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    16.02.2017 13:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 февраля 2017, 13:52

      Вроде со всем согласен,но есть это но.Чтобы так было надо чтобы и те кто охраняют этот порядок должны быть адекватными,но этого практически никогда не бывает.На стадионах должны работать люди которые понимают эту работу,а не куча мусоров единственная цель которых огреть кого -то дубинкой,электрошокером и стянуть ручку паркер.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 16 февраля 2017, 16:04

      С какой стати они должны быть адекватными? Ты что шерифа (начальника местной полиции) выбираешь? Придешь в суд, там судья скажет, что у нее (него) нет оснований не доверять показаниям полисмена, ну с какого перепугу он будет адекватным?

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 16 февраля 2017, 17:09

      Похоже ты вообще не понимаешь что я говорю.Какой суд,показания?Я про людей писал которые просто пришли футбол смотреть.А если ты считаешь нормой что люди отвечающие за порядок и безопасность на стадионе должны быть неадекватными,то у меня просто нет слов.Не продай душу!Ах да,ты в душу не веришь.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 16 февраля 2017, 17:31

      Извини, но это ты не внимательно читаешь. Я только за, что бы "люди отвечающие за порядок" были адекватными. Но не будут, по выше изложенным причинам. Я только ЗА.

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