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Василий Рац: «От «Динамо» остался бренд. Внутри — пустота»

15 февраля 2017, 12:16
8

Экс-футболист и тренер киевского «Динамо» Василий Рац раскритиковал нынешнее положение клуба.

«В этом сезоне на «Динамо» был один раз, на матче Лиги чемпионов с «Бенфикой». В ложу билетов не хватило, но оно и к лучшему – сел среди обычных болельщиков. Когда Антунеш один раз подал за ворота, потом второй, я такое услышал в адрес команды.

И я ведь с болельщиками где-то согласен. Нужно очень любить команду, чтобы тратить время на просмотр таких матчей. Кто-то молчит, потому что зависит от клуба. Или работает в структуре, или ждет своего шанса, не хочет портить отношения. Я их понимаю, это их жизнь.

Я люблю «Динамо» и буду любить, но то, что сейчас происходит в клубе – я этого не воспринимаю и говорю об этом как есть. Остался бренд, а внутри ничего нет. Пустота. И самое страшное, что нет перспективы. И так считаю не только я», — сказал 55-летний специалист.

Рац выступал за киевский клуб в период с 1981-й по 1989-й, а также в 1990-м году. В 2007-м — занимал должность помощника главного тренера Йожефа Сабо.

Источник: Footboom
Украина. Премьер-Лига Динамо К
Комментарии (8)
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zatonn
1487150950
А ведь какая была команда во главе с покойным Валерием Васильевичем Лобановским! Яремчук, Яковенко, Рац, Беланов, Литовченко, Протасов! Какие чудеса творили на поле!
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subbotaspartak
1487155914
Как то особо не хочется киевлян жалеть, Когда на некоторых своих больно глядеть. Многое ушло, многое пропало, Да и мы другими стали.
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Ailend
1487187930
Та давно.. к сожалению. Ну все же успехов клубу, надеюсь еще покажут себя во всей красе.
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Gullit 76
1487574625
Ещё Балтача,Евтушенко.Команда - легенда!Пока у власти больные люди надеется не на что.Днепр уже одной ногой в низшей лиге.
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slavko33002
1487665643
Суркис угробил Динамо
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ВЛАДИВОСТОК
1488756275
Развал СССР.............К сожалению угробил наш футбол . Остались осколки а точнее бренды но уже не той силы . Уже выросло поколение болельщиков которое совсем не знает и не видело многие клубы из СССР .
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