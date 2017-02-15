Василий Рац: «От «Динамо» остался бренд. Внутри — пустота»

Экс-футболист и тренер киевского «Динамо» Василий Рац раскритиковал нынешнее положение клуба.

«В этом сезоне на «Динамо» был один раз, на матче Лиги чемпионов с «Бенфикой». В ложу билетов не хватило, но оно и к лучшему – сел среди обычных болельщиков. Когда Антунеш один раз подал за ворота, потом второй, я такое услышал в адрес команды.

И я ведь с болельщиками где-то согласен. Нужно очень любить команду, чтобы тратить время на просмотр таких матчей. Кто-то молчит, потому что зависит от клуба. Или работает в структуре, или ждет своего шанса, не хочет портить отношения. Я их понимаю, это их жизнь.

Я люблю «Динамо» и буду любить, но то, что сейчас происходит в клубе – я этого не воспринимаю и говорю об этом как есть. Остался бренд, а внутри ничего нет. Пустота. И самое страшное, что нет перспективы. И так считаю не только я», — сказал 55-летний специалист.

Рац выступал за киевский клуб в период с 1981-й по 1989-й, а также в 1990-м году. В 2007-м — занимал должность помощника главного тренера Йожефа Сабо.