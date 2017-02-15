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    Василий Рац: «От «Динамо» остался бренд. Внутри — пустота»

    Экс-футболист и тренер киевского «Динамо» Василий Рац раскритиковал нынешнее положение клуба.

    «В этом сезоне на «Динамо» был один раз, на матче Лиги чемпионов с «Бенфикой». В ложу билетов не хватило, но оно и к лучшему – сел среди обычных болельщиков. Когда Антунеш один раз подал за ворота, потом второй, я такое услышал в адрес команды.

    И я ведь с болельщиками где-то согласен. Нужно очень любить команду, чтобы тратить время на просмотр таких матчей. Кто-то молчит, потому что зависит от клуба. Или работает в структуре, или ждет своего шанса, не хочет портить отношения. Я их понимаю, это их жизнь.

    Я люблю «Динамо» и буду любить, но то, что сейчас происходит в клубе – я этого не воспринимаю и говорю об этом как есть. Остался бренд, а внутри ничего нет. Пустота. И самое страшное, что нет перспективы. И так считаю не только я», — сказал 55-летний специалист.

    Рац выступал за киевский клуб в период с 1981-й по 1989-й, а также в 1990-м году. В 2007-м — занимал должность помощника главного тренера Йожефа Сабо.

    Источник: Footboom

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    15.02.2017 12:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 6 марта 2017, 02:24

      Развал СССР.............К сожалению угробил наш футбол . Остались осколки а точнее бренды но уже не той силы . Уже выросло поколение болельщиков которое совсем не знает и не видело многие клубы из СССР .

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 21 февраля 2017, 11:27

      Суркис угробил Динамо

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 февраля 2017, 10:10

      Ещё Балтача,Евтушенко.Команда - легенда!Пока у власти больные люди надеется не на что.Днепр уже одной ногой в низшей лиге.

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 15 февраля 2017, 22:45

      Та давно.. к сожалению. Ну все же успехов клубу, надеюсь еще покажут себя во всей красе.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 февраля 2017, 13:51

      Как то особо не хочется киевлян жалеть,
      Когда на некоторых своих больно глядеть.
      Многое ушло, многое пропало,
      Да и мы другими стали.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 февраля 2017, 12:29

      А ведь какая была команда во главе с покойным Валерием Васильевичем Лобановским! Яремчук, Яковенко, Рац, Беланов, Литовченко, Протасов! Какие чудеса творили на поле!

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > sv1969 15 февраля 2017, 13:36

      Конечно, можно вспомнить Блохина, Заварова, Хлуса, Михайличенко, Чанова (Виктора), Олефиренко, Буряка, Баля и т.д.

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > sv1969 15 февраля 2017, 13:50

      Когда та КОМАНДА приезжала к нам, всегда был аншлаг. За 3-4 дня билетов было уже не достать! Вот только Виктор Хлус нас всегда огорчал! Без гола в наши ворота не уезжал!

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