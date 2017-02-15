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    Моратти: «Интер» и «Ювентус» находятся на одном уровне»

    Экс-президент «Интера» Массимо Моратти уверен, что на данный момент миланский клуб соответствует уровню лидера итальянского чемпионата «Ювентусу».

    «Болельщики всегда должны верить в свою любимую команду. Сегодня «Интер» вселяет надежду в своих фанатов, дает им веру. Я уверен, что у клуба светлое будущее.

    Сейчас отрыв «Ювентуса» не так уж и велик. Думаю, что обе команды находятся на одном уровне», – сказал Моратти в интервью Sky Sport Italia.

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» лидирует, имея на своем счету 60 очков. «Интер» занимает пятое место с 45 очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 07:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +239

      Михас007 16 февраля 2017, 00:16

      ювентус выше

      0
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 15 февраля 2017, 13:15

      Мдааа, почти рядом, хееееееееее)))

      0
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 15 февраля 2017, 07:48

      При чем здесь отрыв и уровень команды?...Сколько раз Юве чемпион подряд,их игра в ЛЧ,а кто такой Интер?за крайнии пять лет уровень на ровне с плинтусом!!!

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