Моратти: «Интер» и «Ювентус» находятся на одном уровне»

Экс-президент «Интера» Массимо Моратти уверен, что на данный момент миланский клуб соответствует уровню лидера итальянского чемпионата «Ювентусу».

«Болельщики всегда должны верить в свою любимую команду. Сегодня «Интер» вселяет надежду в своих фанатов, дает им веру. Я уверен, что у клуба светлое будущее.

Сейчас отрыв «Ювентуса» не так уж и велик. Думаю, что обе команды находятся на одном уровне», – сказал Моратти в интервью Sky Sport Italia.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» лидирует, имея на своем счету 60 очков. «Интер» занимает пятое место с 45 очками.