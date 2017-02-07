Футболисты «Луча-Энергии» готовы бойкотировать второй сбор команды

Футболисты «Луча-Энергии» планируют устроить бойкот второго подготовительного сбора, который должен пройти с 16 февраля по 6 марта в Турции. Причиной тому послужили длительные задержки по зарплате, которые составляют четыре месяца, а также невыплата премиальных за прошлый сезон, а также за первую часть текущего первенства ФНЛ.

Отсутствие финансирования также сказывается на работе медицинского штаба команды – у дальневосточников нет необходимых медикаментов, а футболистам, получившим травмы, нет возможности сделать обследование и поставить точный диагноз для начала лечения. В середине января сообщалось, что клуб находится в ожидании поступления бюджетных денежных средств.

После 24 туров «Луч-Энергия» располагается на девятой строчке турнирной таблицы первенства ФНЛ. В активе команды из Владивостока 32 очка.