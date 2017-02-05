Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арена ЦСКА» – основной кандидат на проведение матча за Суперкубок России-2017

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал «Арену ЦСКА» главным кандидатом на проведение матча за Суперкубок России-2017.

    «Под Суперкубок заявлено два стадиона – ЦСКА и «Локомотив». Учитывая, что в прошлом году мы хотели сделать Суперкубок матчем-открытием нового стадиона ЦСКА, то мы пошли навстречу, и он в данной ситуации в приоритете. Окончательное решение примем чуть позже: есть ряд обстоятельств с учетом того, какие команды туда пройдут», – заявил функционер.

    Напомним, что в матче за Суперкубок играют чемпион и обладатель Кубка России.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2017 10:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 февраля 2017, 13:05

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 февраля 2017, 12:51

      Приятная новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 5 февраля 2017, 12:40

      Красава

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 февраля 2017, 12:30

      А Челси не будет ?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11