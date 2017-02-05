«Арена ЦСКА» – основной кандидат на проведение матча за Суперкубок России-2017

Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал «Арену ЦСКА» главным кандидатом на проведение матча за Суперкубок России-2017.

«Под Суперкубок заявлено два стадиона – ЦСКА и «Локомотив». Учитывая, что в прошлом году мы хотели сделать Суперкубок матчем-открытием нового стадиона ЦСКА, то мы пошли навстречу, и он в данной ситуации в приоритете. Окончательное решение примем чуть позже: есть ряд обстоятельств с учетом того, какие команды туда пройдут», – заявил функционер.

Напомним, что в матче за Суперкубок играют чемпион и обладатель Кубка России.