Футболисты «Енисея» устроили дискотеку в честь окончания сборов в Турции

«Енисей» завершил тренировочные сборы в Турции перед возобновлением сезона ФНЛ. После их окончания футболисты красноярской команды дружно станцевали в полуобнаженном виде.

Сборы в Турции продлились с 18 января по 3 февраля. Теперь клуб отправится на Кипр, где с 11 по 24 февраля примет участие в Кубке ФНЛ.

Напомним, на данный момент «Енисей» занимает в турнирной таблице ФНЛ четвертое место, имея в активе 37 очков. Первый матч после возобновления сезона подопечные Андрея Тихонова проведут против «Луч-Энергии» в рамках 25-го тура.