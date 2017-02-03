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    Футболисты «Енисея» устроили дискотеку в честь окончания сборов в Турции

    «Енисей» завершил тренировочные сборы в Турции перед возобновлением сезона ФНЛ. После их окончания футболисты красноярской команды дружно станцевали в полуобнаженном виде.

    Сборы в Турции продлились с 18 января по 3 февраля. Теперь клуб отправится на Кипр, где с 11 по 24 февраля примет участие в Кубке ФНЛ.

    Напомним, на данный момент «Енисей» занимает в турнирной таблице ФНЛ четвертое место, имея в активе 37 очков. Первый матч после возобновления сезона подопечные Андрея Тихонова проведут против «Луч-Энергии» в рамках 25-го тура.

    Источник: Twitter

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    03.02.2017 20:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ 4 февраля 2017, 12:40

      ну потанцевали немножко

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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 3 февраля 2017, 21:04

      Весь наш футбол)))синька и т.д)))бабло платят что не веселиться)))футболеры сраные)))

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