Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сорокин: «Вопрос о переносе чемпионата мира-2018 даже не рассматриваем»

Сорокин: «Вопрос о переносе чемпионата мира-2018 даже не рассматриваем»

30 января 2017, 08:52

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в очередной раз заверил общественность в том, что сборные не будут бойкотировать чемпионат мира-2018.

«Ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте. Напротив, многие сборные к нам приезжают смотреть базы команд. Мы их сопровождаем, общаемся, показываем. И пока отклики только позитивные.

Обычно иностранные СМИ спрашивают в режиме: «А что вы думаете по этому поводу?». Честно говоря, мы уже устали придумывать оригинальные ответы. Десять раз мы повторили, что имеем все заверения ФИФА, что нас от Кубка конфедераций отделяет четыре месяца, что ни разу не прозвучало ни одного внятного, логического аргумента почему надо чемпионат мира перенести или бойкотировать. Трудно отвечать на вопрос, который тебе кажется не совсем серьезным.

Мы не можем всерьез готовиться к чемпионату мира, если где-то на подкорке держим мысль, что у нас его могут отнять. Мы этот вопрос даже не рассматриваем. Усилия правительства колоссальные, тратятся значительные средства, в подготовку вовлечены десятки тысяч людей. Я недавно позволил себе такую мысль озвучить в одной беседе: если разобраться, мы ничем не заслужили даже тени таких разговоров. Никаких оснований для этого нет, кроме каких-то индивидуальных воззрений, которые не имеют к футболу никакого отношения», – рассказал Сорокин.

Напомним, что ранее экс-глава ВАДА и член МОК Ричард Паунд не исключил возможность отказа некоторых сборных от участия в чемпионате мира-2018 в связи с допинговыми скандалами.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Определен лучший футболист России
12:49
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
2
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
2
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
7
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
4
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+