Сорокин: «Вопрос о переносе чемпионата мира-2018 даже не рассматриваем»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в очередной раз заверил общественность в том, что сборные не будут бойкотировать чемпионат мира-2018.

«Ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте. Напротив, многие сборные к нам приезжают смотреть базы команд. Мы их сопровождаем, общаемся, показываем. И пока отклики только позитивные.

Обычно иностранные СМИ спрашивают в режиме: «А что вы думаете по этому поводу?». Честно говоря, мы уже устали придумывать оригинальные ответы. Десять раз мы повторили, что имеем все заверения ФИФА, что нас от Кубка конфедераций отделяет четыре месяца, что ни разу не прозвучало ни одного внятного, логического аргумента почему надо чемпионат мира перенести или бойкотировать. Трудно отвечать на вопрос, который тебе кажется не совсем серьезным.

Мы не можем всерьез готовиться к чемпионату мира, если где-то на подкорке держим мысль, что у нас его могут отнять. Мы этот вопрос даже не рассматриваем. Усилия правительства колоссальные, тратятся значительные средства, в подготовку вовлечены десятки тысяч людей. Я недавно позволил себе такую мысль озвучить в одной беседе: если разобраться, мы ничем не заслужили даже тени таких разговоров. Никаких оснований для этого нет, кроме каких-то индивидуальных воззрений, которые не имеют к футболу никакого отношения», – рассказал Сорокин.

Напомним, что ранее экс-глава ВАДА и член МОК Ричард Паунд не исключил возможность отказа некоторых сборных от участия в чемпионате мира-2018 в связи с допинговыми скандалами.