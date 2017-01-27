Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью отказался признавать победу «Халла»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Халла» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги (1:2) заявил, что продолжает беспроигрышную серию своей команды.

    «Нет, мы не проиграли в этом матче, он закончился вничью 1:1. Лично я увидел только два гола – гол Погба и гол соперников, это был отличный гол. Так что счет 1:1, мы по-прежнему не проигрываем. 18 матчей без поражений – это потрясающий результат.

    Первый гол «Халла»? Я не видел его. Мы празднуем, мы в финале. Не хочу говорить о пенальти и об игре. Игра была у нас в кармане, мы контролировали ее, но кое-что случилось, и счет открыл «Халл», – сказал Моуринью после матча.

    Напомним, что первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2017 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан 27 января 2017, 13:11

      я заметил в последние недели что, арбиты почему-то не хотят побед МЮ, то им в ворота пенальти, то им открытые пенальти не дают....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Эльхан 27 января 2017, 19:48

      ты не прав,в этом сезоне арбитры ошибаются во все стороны,наша команда забила мячей 5-7 из положения вне игры!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 27 января 2017, 12:25

      Жозе обидно, что беспроигрышная серия закончилась, вот и говорит то что не отражает счет на табло.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 27 января 2017, 11:50

      да первый гол Халла никто не видит. просто вопиющее решение судьи. главный арбитр - ПЕТУХ МАТЧА!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 января 2017, 11:47

      Счет на табло

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11