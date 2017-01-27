Моуринью отказался признавать победу «Халла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Халла» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги (1:2) заявил, что продолжает беспроигрышную серию своей команды.

«Нет, мы не проиграли в этом матче, он закончился вничью 1:1. Лично я увидел только два гола – гол Погба и гол соперников, это был отличный гол. Так что счет 1:1, мы по-прежнему не проигрываем. 18 матчей без поражений – это потрясающий результат.

Первый гол «Халла»? Я не видел его. Мы празднуем, мы в финале. Не хочу говорить о пенальти и об игре. Игра была у нас в кармане, мы контролировали ее, но кое-что случилось, и счет открыл «Халл», – сказал Моуринью после матча.

Напомним, что первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».