Конте: «Я уверен в преданности Косты «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в очередной раз выразил доверие нападающему Диего Косте. Специалист заявил, что уверен в его готовности биться за команду в каждом матче. Ранее сообщалось о конфликте между тренером и футболистом.

«Все знают, насколько Коста важен для нас. В своей хорошей форме его футбол находится на отличном уровне. Диего рад играть за нас и хочет остаться в клубе. Он никогда всерьез не рассматривал вариант ухода. Для нас главное, что его все устраивает в «Челси». Я уверен в его преданности команде и готовности полностью выкладываться в матчах», – заявил Конте.

В текущем сезоне Коста провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.