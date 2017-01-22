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Конте: «Я уверен в преданности Косты «Челси»

22 января 2017, 09:43
10

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в очередной раз выразил доверие нападающему Диего Косте. Специалист заявил, что уверен в его готовности биться за команду в каждом матче. Ранее сообщалось о конфликте между тренером и футболистом.

«Все знают, насколько Коста важен для нас. В своей хорошей форме его футбол находится на отличном уровне. Диего рад играть за нас и хочет остаться в клубе. Он никогда всерьез не рассматривал вариант ухода. Для нас главное, что его все устраивает в «Челси». Я уверен в его преданности команде и готовности полностью выкладываться в матчах», – заявил Конте.

В текущем сезоне Коста провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Коста Диего Конте Антонио
Комментарии (10)
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VIPded
1485068933
Там дальше видно будет, нужен ли Коста...
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Pro100Kid
1485071954
Чемпионат выиграть точно будет без Косты тяжко.
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Psih86
1485071973
Коста это топ форвард,таких сейчас очень мало-Кусарез,Коста,Левандовски......так что какой на х.. Китай
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Unlucky_Ev.
1485073007
Конте: «Я уверен в преданности Косты «Челси» А откуда бы ей взяться?
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LeXxX282828
1485074598
У него на все своя точка зрения...............
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kachan63
1485075678
То Конте его на х** посылает (то есть в Китай), то преданным считает. Наверно, Р.А. сказал ему, что другого напа не купит, вот и пошёл Конте на попятную.
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Дополнительная минута
1485077986
незаменимых не бывает
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Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485085020
Тотти и Буффон преданные.А Коста предан на столько сколько Самедов
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Nehdan4ik
1485102823
Грязный футболист , да еще думаю при возможности сразу же свалит )
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ЦСКА 2015-2016
1485111414
у каждого свои таракны
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