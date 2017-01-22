Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте: «Я уверен в преданности Косты «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в очередной раз выразил доверие нападающему Диего Косте. Специалист заявил, что уверен в его готовности биться за команду в каждом матче. Ранее сообщалось о конфликте между тренером и футболистом.

    «Все знают, насколько Коста важен для нас. В своей хорошей форме его футбол находится на отличном уровне. Диего рад играть за нас и хочет остаться в клубе. Он никогда всерьез не рассматривал вариант ухода. Для нас главное, что его все устраивает в «Челси». Я уверен в его преданности команде и готовности полностью выкладываться в матчах», – заявил Конте.

    В текущем сезоне Коста провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2017 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 22 января 2017, 21:56

      у каждого свои таракны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:33

      Грязный футболист , да еще думаю при возможности сразу же свалит )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 14:37

      Тотти и Буффон преданные.А Коста предан на столько сколько Самедов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 22 января 2017, 12:39

      незаменимых не бывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 22 января 2017, 12:01

      То Конте его на х** посылает (то есть в Китай), то преданным считает. Наверно, Р.А. сказал ему, что другого напа не купит, вот и пошёл Конте на попятную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 22 января 2017, 11:43

      У него на все своя точка зрения...............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Unlucky_Ev. 22 января 2017, 11:16

      Конте: «Я уверен в преданности Косты «Челси»
      А откуда бы ей взяться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 22 января 2017, 10:59

      Коста это топ форвард,таких сейчас очень мало-Кусарез,Коста,Левандовски......так что какой на х.. Китай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 января 2017, 10:59

      Чемпионат выиграть точно будет без Косты тяжко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 января 2017, 10:08

      Там дальше видно будет, нужен ли Коста...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11