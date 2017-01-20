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  • Кубок Италии. «Рома» на домашней арене с дублем Наингголана разгромила «Сампдорию»

Кубок Италии. «Рома» на домашней арене с дублем Наингголана разгромила «Сампдорию»

20 января 2017, 00:56
3

Во встрече 1/8 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле нанесла крупное поражение «Сампдории», забив в ворота гостей четыре безответных мяча.

Счет в матче на 39-й минуте открыл Раджа Наингголан, вскоре после перерыва, на 47-й минуте, отличился Эдин Джеко, Стефан Эль-Шаарави на 71-й утроил перевес римлян, а довершил разгром все тот же Наингголан на 90-й минуте поединка.

Кубок Италии. 1/8 финала

Рома – Сампдория – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Наингголан, 39; 2:0 – Джеко, 47; 3:0 – Эль-Шаарави, 71; 4:0 – Наингголан, 90.

Календарь Кубка Италии

7 сумасшедших голов Наингголана, делающие его великим игроком (ВИДЕО)

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Кубок Рома Сампдория Джеко Эдин Эль-Шаарави Стефан Наингголан Раджа
Комментарии (3)
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melnicn
1484864430
4-0 cупер!!!
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Benifacto
1484864893
любитель "трусов" Эдин в ударе)))
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ДАША Д
1484885851
По сути отдохнули.
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