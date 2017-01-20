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    Кубок Италии. «Рома» на домашней арене с дублем Наингголана разгромила «Сампдорию»

    Во встрече 1/8 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле нанесла крупное поражение «Сампдории», забив в ворота гостей четыре безответных мяча.

    Счет в матче на 39-й минуте открыл Раджа Наингголан, вскоре после перерыва, на 47-й минуте, отличился Эдин Джеко, Стефан Эль-Шаарави на 71-й утроил перевес римлян, а довершил разгром все тот же Наингголан на 90-й минуте поединка.

    Кубок Италии. 1/8 финала

    Рома – Сампдория – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Наингголан, 39; 2:0 – Джеко, 47; 3:0 – Эль-Шаарави, 71; 4:0 – Наингголан, 90.

    Календарь Кубка Италии

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 00:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 января 2017, 07:17

      По сути отдохнули.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 20 января 2017, 01:28

      любитель "трусов" Эдин в ударе)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 20 января 2017, 01:20

      4-0 cупер!!!

      0
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