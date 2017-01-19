Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание «Крестовского»

Мутко: «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание «Крестовского»

19 января 2017, 11:35
17

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о ходе подготовки Санкт-Перебурга к приему матчей Кубка конфедераций-2017.

«Мы планируем провести акцию «100 дней до начала» в Петербурге и в остальных четырех городах, которые принимают Кубок конфедераций. Будет безвизовый въезд для болельщиков, обладателей билета, также создадим приложение для смартфонов. Мы только начинаем: во время игры мы будем продолжать проводить разные акции. Также будем развивать туристические направление. Много работы — надеюсь, мы справимся.

Что касается стадиона, то сейчас будет проходить адаптация под требования ФИФА для чемпионата мира. Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование. Футбольный клуб «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание стадиона — не буду ее озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться», — сказал Мутко во время торжественной церемонии запуска нового состава с символикой Кубка конфедераций.

Напомним, что матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Зенит Мутко Виталий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ProstoPolzovatel
1484815233
А он и не должен государственными средствами обеспечиваться...Вы же его "типа" отдаёте Зениту после ЧМ?...Так при чём здесь государство?)
Ответить
АртурZaСМ
1484815367
Выделил "не буду озвучивать сумму", а именно 32 тысячи пятьсот девяносто три рубля... Юмористы м.ля... Можно подумать, что Зенит живет не за счет государственных денег...
Ответить
alll-1
1484815398
1 рубль дали
Ответить
vladimir-7
1484816717
Стыдно озвучивать сумму. Сам Зенит здесь не причём, а вот руководство городом и РФС будут продолжать финансировать и брать откаты.
Ответить
la verdad
1484816867
Уже заключены контракты на проведение концертов с группой Самоцветы, Надеждой Кадышевой и зарубежным ВИА Песняры. А это три верных аншлага!!! Так что стадион уже, можно сказать, почти окупился, товарищи.
Ответить
КЁРТИС
1484817764
Ух ты, архи-мудро, когда уже стадион достроили решили выделить деньги. Ну ладно, лучше поздно, чем никогда.
Ответить
KARAT777
1484818829
Зенит это газпром - это те же деньги от государства только под прикрытием
Ответить
Garfild 44
1484821428
#
Ответить
lopasgen
1484823019
Ставки на дог матчи > pashkin-forum.ru
Ответить
ufos73
1484823418
Бедные политики из недогорода! 10 лет!!! пилили стадион, казалось вот оно все, достроили!!! можно наконец и отдохнуть! А нет, теперь еще и инфраструктура! ну что поделать? у них работа такая, раз надо, то и там распилят )))
Ответить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
ВидеоРоналду засмущался, когда партнеры поздравляли его со свадьбой
08:55
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
Вчера, 22:45
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Мостовой – о победе «ПСЖ» с Сафоновым в Суперкубке УЕФА: «Ничего особенного»
Вчера, 22:24
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+