Мутко: «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание «Крестовского»

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о ходе подготовки Санкт-Перебурга к приему матчей Кубка конфедераций-2017.

«Мы планируем провести акцию «100 дней до начала» в Петербурге и в остальных четырех городах, которые принимают Кубок конфедераций. Будет безвизовый въезд для болельщиков, обладателей билета, также создадим приложение для смартфонов. Мы только начинаем: во время игры мы будем продолжать проводить разные акции. Также будем развивать туристические направление. Много работы — надеюсь, мы справимся.

Что касается стадиона, то сейчас будет проходить адаптация под требования ФИФА для чемпионата мира. Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование. Футбольный клуб «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание стадиона — не буду ее озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться», — сказал Мутко во время торжественной церемонии запуска нового состава с символикой Кубка конфедераций.

Напомним, что матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года.