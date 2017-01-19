Мутко: «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание «Крестовского»

Бедные политики из недогорода! 10 лет!!! пилили стадион, казалось вот оно все, достроили!!! можно наконец и отдохнуть! А нет, теперь еще и инфраструктура! ну что поделать? у них работа такая, раз надо, то и там распилят )))
Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о ходе подготовки Санкт-Перебурга к приему матчей Кубка конфедераций-2017.
«Мы планируем провести акцию «100 дней до начала» в Петербурге и в остальных четырех городах, которые принимают Кубок конфедераций. Будет безвизовый въезд для болельщиков, обладателей билета, также создадим приложение для смартфонов. Мы только начинаем: во время игры мы будем продолжать проводить разные акции. Также будем развивать туристические направление. Много работы — надеюсь, мы справимся.
Что касается стадиона, то сейчас будет проходить адаптация под требования ФИФА для чемпионата мира. Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование. Футбольный клуб «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание стадиона — не буду ее озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться», — сказал Мутко во время торжественной церемонии запуска нового состава с символикой Кубка конфедераций.
Напомним, что матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года.