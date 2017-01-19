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    Мутко: «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание «Крестовского»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о ходе подготовки Санкт-Перебурга к приему матчей Кубка конфедераций-2017.

    «Мы планируем провести акцию «100 дней до начала» в Петербурге и в остальных четырех городах, которые принимают Кубок конфедераций. Будет безвизовый въезд для болельщиков, обладателей билета, также создадим приложение для смартфонов. Мы только начинаем: во время игры мы будем продолжать проводить разные акции. Также будем развивать туристические направление. Много работы — надеюсь, мы справимся.

    Что касается стадиона, то сейчас будет проходить адаптация под требования ФИФА для чемпионата мира. Не стоит забывать, что нужно сделать транспорт доступным и сделать дороги. При этом необходимо построить временные сооружения по их же требованиям. И даже такие мелочи, как кухонное оборудование. Футбольный клуб «Зенит» выделил некоторую сумму на содержание стадиона — не буду ее озвучивать. То есть не только государственными средствами он будет обеспечиваться», — сказал Мутко во время торжественной церемонии запуска нового состава с символикой Кубка конфедераций.

    Напомним, что матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 11:35
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 января 2017, 13:56

      Бедные политики из недогорода! 10 лет!!! пилили стадион, казалось вот оно все, достроили!!! можно наконец и отдохнуть! А нет, теперь еще и инфраструктура! ну что поделать? у них работа такая, раз надо, то и там распилят )))

      0
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      Рейтинг: +8

      lopasgen 19 января 2017, 13:50

      Ставки на дог матчи > pashkin-forum.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 19 января 2017, 13:29

      «Реал Сосьедад» и «Барселона» сойдутся в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > elizaveta-285 19 января 2017, 13:34

      Это подстава!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 19 января 2017, 13:23

      #

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 января 2017, 12:40

      Зенит это газпром - это те же деньги от государства только под прикрытием

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > KARAT777 19 января 2017, 13:31

      Когда покупают игрока - платит Газпром.
      Когда продают игрока - это чистая прибыль клуба "Зенит".
      Чем дороже купят - Тем дороже продадут - Тем больше прибыль "Зенита".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Жак Ширак Обама 19 января 2017, 13:54

      Зенит-это пиявка на теле государства.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 19 января 2017, 12:22

      Ух ты, архи-мудро, когда уже стадион достроили решили выделить деньги. Ну ладно, лучше поздно, чем никогда.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 января 2017, 12:07

      Уже заключены контракты на проведение концертов с группой Самоцветы, Надеждой Кадышевой и зарубежным ВИА Песняры. А это три верных аншлага!!! Так что стадион уже, можно сказать, почти окупился, товарищи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2017, 12:05

      Стыдно озвучивать сумму. Сам Зенит здесь не причём, а вот руководство городом и
      РФС будут продолжать финансировать и брать откаты.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 11:43

      1 рубль дали

      4
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 19 января 2017, 11:42

      Выделил "не буду озвучивать сумму", а именно 32 тысячи пятьсот девяносто три рубля... Юмористы м.ля... Можно подумать, что Зенит живет не за счет государственных денег...

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос > АртурZaСМ 19 января 2017, 12:04

      у газлрома все государственное

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