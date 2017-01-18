Источник: за последние пять лет чистый убыток «Манчестер Сити» по трансферам составил более 400 миллионов

Газета The Daily Mail провела исследование, в результате которого оценила трансферную деятельность клубов АПЛ за последние годы.

Самой тратящей командой Англии за последние пять лет стал «Манчестер Сити», который приобрел игроков на сумму в 565,65 миллиона фунтов стерлингов, а продал на 163,1 миллиона. Таким образом, чистый убыток «горожан» составил 402,55 миллиона.

Отметим, что за аналогичный срок убыток «Манчестер Юнайтед» по трансферам составил 368,65 миллиона, «Челси» – 192,3 миллиона, «Арсенала» – 205,89 миллиона, «Ливерпуля» – 121,52 миллиона, «Тоттенхэма» – 1 миллион.

Добавим, что за последние пять лет «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии: в сезоне-2011/12 и сезоне-2013/14.