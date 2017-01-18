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    Источник: за последние пять лет чистый убыток «Манчестер Сити» по трансферам составил более 400 миллионов

    Газета The Daily Mail провела исследование, в результате которого оценила трансферную деятельность клубов АПЛ за последние годы.

    Самой тратящей командой Англии за последние пять лет стал «Манчестер Сити», который приобрел игроков на сумму в 565,65 миллиона фунтов стерлингов, а продал на 163,1 миллиона. Таким образом, чистый убыток «горожан» составил 402,55 миллиона.

    Отметим, что за аналогичный срок убыток «Манчестер Юнайтед» по трансферам составил 368,65 миллиона, «Челси» – 192,3 миллиона, «Арсенала» – 205,89 миллиона, «Ливерпуля» – 121,52 миллиона, «Тоттенхэма» – 1 миллион.

    Добавим, что за последние пять лет «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии: в сезоне-2011/12 и сезоне-2013/14.

    Источник: Daily Mail

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    18.01.2017 18:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2017, 22:44

      На этом фоне забавно выглядит тот же Краснодар, которого из года в год штрафуют за нарушения фэйрплей, а Ростов там вообще смотрится эпично, когда кубок выиграл и попал в ЛЕ и сразу же как злостный нарушитель попал на штрафы.
      И это фэйрплей? какой то он кособокий уж сильно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 18 января 2017, 21:56

      Финансовый фэйрплэй? Он только для клубов из Восточной Европы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 18 января 2017, 21:44

      А сколько заработали, интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      NK-creative 18 января 2017, 21:07

      И что, Фифа это совсем не интересно?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 18 января 2017, 19:47

      Но команды все равно хорошо играют а долги погасятся

      -1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 18 января 2017, 19:47

      мелочи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 18:15

      у питерцев больше

      -1
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      Рейтинг: +1423

      Parham > alll-1 18 января 2017, 18:23

      Перечисли хотябы на 150 лямов!!!

      0
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