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Неймар – самый дорогой игрок в мире по версии CIES

16 января 2017, 16:58
30

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory на своем официальном сайте опубликовал рейтинг из 100 самых дорогих футболистов мира.

Возглавил список нападающий «Барселоны» Неймар, чья стоимость составляет 246,8 миллиона евро. На втором месте расположился партнер бразильца по каталонскому клубу Лионель Месси, оцененный в 170,5 миллиона. Почетную третью строчку занял полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба – 155,3 миллиона.

Отметим, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду занял лишь седьмое место, пропустив вперед форвардов Гарри Кейна («Тоттенхэм»), Луиса Суареса («Барселона») и Антуана Гризманна («Атлетико»).

Первая 10-ка списка самых дорогих игроков мира выглядит следующим образом:

1. Неймар («Барселона») – 246,8 миллиона евро

2. Месси («Барселона») – 170,5

3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 155,3

4. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,4

5. Луис Суарес («Барселона») – 145,2

6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 139,2

7. Криштиану Роналду («Реал») – 126,5

8. Пауло Дибала («Ювентус») – 113,8

9. Деле Алли («Тоттенхэм») – 110,5

10. Эден Азар («Челси») – 101,5

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (30)
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84aivengo
1484576277
исследования этой организации- полный кал
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LOKOfanatik19
1484577280
Где Бейл или Де Брюйне??? Мюллер или Левандовски, кто такой Кейн и Алли(хороши ребята, но не на столько)????
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Revolver76
1484578042
личные предпочтения членов Центра
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МашкинаЛяжка
1484578542
А по моему всё вполне логично. На трансферную цену футболиста в большей степени влияет возраст и талант игрока. По этому перспективный, 20-и летний Алли стоы дороже Левандовского, Бейла и других более мастеровитых и полезных зрелых игроков.
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Димон Алма-Ата
1484579018
Да всё правильно, Неймар для своего возраста многого добился + талант.
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АлёшкА91
1484579294
Насчет Погба трудно сказать.
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Tostao
1484579423
Дорогой - не значит лучший.
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ROOSHAN
1484580338
Кейн по моему, ошибся со своим местом
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falanor
1484584056
Погба, Кейн и Алли - оч спорно. просто ставить футболисту еще пару десятов лямов на перспективу засчет возраста глупо. Алли и близко 110 не стоит. Где тогда Де Брюйне? он что хуже Алли или Кейна? красная цена всех троих 60-70 лямов не больше.
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qweewqqweewq
1484584210
Де Брюйне
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