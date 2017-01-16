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    Неймар – самый дорогой игрок в мире по версии CIES

    Центр спортивных исследований CIES Football Observatory на своем официальном сайте опубликовал рейтинг из 100 самых дорогих футболистов мира.

    Возглавил список нападающий «Барселоны» Неймар, чья стоимость составляет 246,8 миллиона евро. На втором месте расположился партнер бразильца по каталонскому клубу Лионель Месси, оцененный в 170,5 миллиона. Почетную третью строчку занял полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба – 155,3 миллиона.

    Отметим, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду занял лишь седьмое место, пропустив вперед форвардов Гарри Кейна («Тоттенхэм»), Луиса Суареса («Барселона») и Антуана Гризманна («Атлетико»).

    Первая 10-ка списка самых дорогих игроков мира выглядит следующим образом:

    1. Неймар («Барселона») – 246,8 миллиона евро

    2. Месси («Барселона») – 170,5

    3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 155,3

    4. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,4

    5. Луис Суарес («Барселона») – 145,2

    6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 139,2

    7. Криштиану Роналду («Реал») – 126,5

    8. Пауло Дибала («Ювентус») – 113,8

    9. Деле Алли («Тоттенхэм») – 110,5

    10. Эден Азар («Челси») – 101,5

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 16:58
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    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      tfu 17 января 2017, 13:37

      И Неймар не стоит таких денег!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      tfu 17 января 2017, 13:37

      А где Бэйл???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > tfu 2 февраля 2017, 01:16

      Вроде должен быть ниже Азара.
      Потому что Азар моложе, ну и отлично играет, Бэйл наверное где-то 11-12

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец 17 января 2017, 10:30

      еще бы заиграл так Неймар, как стоит!! тогда бы цены ему не было!:))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > Черемшанец 2 февраля 2017, 01:16

      да он молодой, 24 года, по этому и такой дорогой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 января 2017, 04:51

      Да ну, бредорейтинг типа иффхс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 16 января 2017, 19:30

      Де Брюйне

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      falanor 16 января 2017, 19:27

      Погба, Кейн и Алли - оч спорно. просто ставить футболисту еще пару десятов лямов на перспективу засчет возраста глупо. Алли и близко 110 не стоит. Где тогда Де Брюйне? он что хуже Алли или Кейна? красная цена всех троих 60-70 лямов не больше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 16 января 2017, 19:03

      Месси и Суареса ниже, но выше Криша (возраст уже не тот)
      Думаю Бейл должен быть 9-10.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 января 2017, 18:54

      Бредовый рейтинг...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 16 января 2017, 18:25

      Кейн по моему, ошибся со своим местом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 16 января 2017, 18:22

      Все правильно вроде в списке

      -1
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