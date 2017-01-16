Неймар – самый дорогой игрок в мире по версии CIES

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory на своем официальном сайте опубликовал рейтинг из 100 самых дорогих футболистов мира.

Возглавил список нападающий «Барселоны» Неймар, чья стоимость составляет 246,8 миллиона евро. На втором месте расположился партнер бразильца по каталонскому клубу Лионель Месси, оцененный в 170,5 миллиона. Почетную третью строчку занял полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба – 155,3 миллиона.

Отметим, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду занял лишь седьмое место, пропустив вперед форвардов Гарри Кейна («Тоттенхэм»), Луиса Суареса («Барселона») и Антуана Гризманна («Атлетико»).

Первая 10-ка списка самых дорогих игроков мира выглядит следующим образом:

1. Неймар («Барселона») – 246,8 миллиона евро

2. Месси («Барселона») – 170,5

3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 155,3

4. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,4

5. Луис Суарес («Барселона») – 145,2

6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 139,2

7. Криштиану Роналду («Реал») – 126,5

8. Пауло Дибала («Ювентус») – 113,8

9. Деле Алли («Тоттенхэм») – 110,5

10. Эден Азар («Челси») – 101,5