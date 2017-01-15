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    Поражение от «Эвертона» – самое крупное для Гвардиолы в национальном чемпионате за всю карьеру

    В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Эвертону» со счетом 0:4. Отметим, что для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы данное поражение стало самым крупным в национальном чемпионате за всю карьеру. Кроме того, испанский специалист впервые за один сезон проиграл два матча с разницей в четыре мяча.

    Напомним, что с аналогичным счетом команды Гвардиолы проигрывали в Лиге чемпионов («Бавария» в 2014 году проиграла «Реалу», «Манчестер Сити» в 2016 году уступил «Барселоне»).

    Источник: Twitter

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    15.01.2017 19:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 января 2017, 12:45

      Пора домой,Пепка...

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 16 января 2017, 05:16

      Вот так вот Пеп... Вот где по-настоящему видно кто есть кто, дак это в АПЛ Это тебе на Барсу тренировать и не Баварию, которая и без тебя 8 из 10 раз будет чемпионом... Ибра, которого ты на лавку садил, всем доказал, что он супер форвард... А ты... вот и весь твой уровень, господин Пеп.

      1
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      Рейтинг: +32

      oreshko 16 января 2017, 01:28

      Встряски полезны. При любых раскладах, Сити - переходный вариант для него.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 16 января 2017, 01:18

      Вот вам и весь гвардиола...Как говаривал маур:"Очень легко переходить из одной лучшей команды мира в другую и всё выигрывать." А когда надо строить гвардиола бестолковый тренер,что и доказывает,когда команды АПЛ набрали форму сити посыпался.

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 января 2017, 20:56

      физрука в отставку)

      1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 15 января 2017, 20:49

      гвардиола левый

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 15 января 2017, 20:31

      перед началом сезона многие пророчили Гвардиола спады из-за возраста игроков и короткой скамейки

      -1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > egrrr 16 января 2017, 01:24

      Чё чё чё у них там короткое? Ну уж точно не скамейка...Средний возраст 28.3 не молодняк ну и не пенсионный фонд. Просто куча конфликтов в сити,огромное кол-во удалений, я уже и не помню когда у сити столько удалялись. Да и игры нет,не хотят игроки сити играть в то,что им предлагает тренер,значит пора увольнять.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 января 2017, 19:57

      Это Вам не барсуков и баварку тренить. Это АПЛ детка!!! Хотя в Испании тоже не забалуешь, но там были хави, иньеста и гном...

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      Рейтинг: +1423

      Parham 15 января 2017, 19:57

      Карьера катится в низ!!!

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