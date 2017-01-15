Поражение от «Эвертона» – самое крупное для Гвардиолы в национальном чемпионате за всю карьеру

В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Эвертону» со счетом 0:4. Отметим, что для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы данное поражение стало самым крупным в национальном чемпионате за всю карьеру. Кроме того, испанский специалист впервые за один сезон проиграл два матча с разницей в четыре мяча.

Напомним, что с аналогичным счетом команды Гвардиолы проигрывали в Лиге чемпионов («Бавария» в 2014 году проиграла «Реалу», «Манчестер Сити» в 2016 году уступил «Барселоне»).