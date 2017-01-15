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  • Поражение от «Эвертона» – самое крупное для Гвардиолы в национальном чемпионате за всю карьеру

Поражение от «Эвертона» – самое крупное для Гвардиолы в национальном чемпионате за всю карьеру

15 января 2017, 19:25
10

В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Эвертону» со счетом 0:4. Отметим, что для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы данное поражение стало самым крупным в национальном чемпионате за всю карьеру. Кроме того, испанский специалист впервые за один сезон проиграл два матча с разницей в четыре мяча.

Напомним, что с аналогичным счетом команды Гвардиолы проигрывали в Лиге чемпионов («Бавария» в 2014 году проиграла «Реалу», «Манчестер Сити» в 2016 году уступил «Барселоне»).

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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Parham
1484499475
Карьера катится в низ!!!
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ivanthebest
1484499478
Это Вам не барсуков и баварку тренить. Это АПЛ детка!!! Хотя в Испании тоже не забалуешь, но там были хави, иньеста и гном...
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egrrr
1484501518
перед началом сезона многие пророчили Гвардиола спады из-за возраста игроков и короткой скамейки
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Kybik-Pybik
1484502573
гвардиола левый
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овертайм
1484502980
физрука в отставку)
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zagrizlik
1484518724
Вот вам и весь гвардиола...Как говаривал маур:"Очень легко переходить из одной лучшей команды мира в другую и всё выигрывать." А когда надо строить гвардиола бестолковый тренер,что и доказывает,когда команды АПЛ набрали форму сити посыпался.
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oreshko
1484519334
Встряски полезны. При любых раскладах, Сити - переходный вариант для него.
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Max Urbanov
1484532966
Вот так вот Пеп... Вот где по-настоящему видно кто есть кто, дак это в АПЛ Это тебе на Барсу тренировать и не Баварию, которая и без тебя 8 из 10 раз будет чемпионом... Ибра, которого ты на лавку садил, всем доказал, что он супер форвард... А ты... вот и весь твой уровень, господин Пеп.
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dzhanavar
1484559925
Пора домой,Пепка...
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