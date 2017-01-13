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    Монтелла: «Милан» показал правильную реакцию на пропущенный гол»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла отметил характер своей команды в матче Кубка Италии против «Торино».

    «В первой половине встречи мы действовали слишком медленно, а «Торино» отлично защищался. Мы пропустили, но моя команда показала правильную реакцию на это.

    Во втором тайме «Милан» сделал все необходимое, чтобы переломить ход встречи. Уверен, мы заслужили победу над таким непростым соперником», – приводит слова Монтеллы Sky Sport Italia.

    Матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» – «Торино» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 07:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 января 2017, 07:38

      Форза, россонери!!!

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