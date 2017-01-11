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    «Луч-Энергия» ждет бюджетных денег для поездки на сборы Турцию

    «Луч-Энергия» 22 января планирует отправиться на тренировочные сборы в Турцию. Это произойдет, если клубу удастся решить финансовые вопросы, сообщает РИА PrimaMedia. В приморской команде ждут поступления первого финансового транша от администрации края.

    «В планах отправится в Турцию 22 января. Сейчас ждем, когда на счета клуба поступят бюджетные средства от администрации Приморского края. Транш от них ожидаем в ближайшее время», – пояснили в пресс-службе футбольного коллектива.

    Стоит отметить, что заместитель исполнительного директора ФК «Луч-Энергия» Андрей Данюков по-прежнему отказывается комментировать финансовую ситуацию в клубе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 09:56
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