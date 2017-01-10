Зидан: «Главное для меня – это «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не разочарован тем, что не получил награду ФИФА как лучший тренер 2016 года.

«Что меня интересует в первую очередь, это моя команда и качество игры «Реала». Я благодарен игрокам и всему тренерскому штабу, что оказался в числе номинантов, это приятно. И я горжусь тем, что пять игроков «Реала» попали в команду года ФИФА, они заслужили. Но самое радостное, что главный приз достался Криштиану Роналду. Надеюсь, он на этом не остановится», – сказал Зидан.