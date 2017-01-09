Колосков: «Нужно развивать футбол, а не заниматься бесконечными реформами»

Почетный президент РФС, почетный член ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал желание ФИФА увеличить количество стран-участниц чемпионата мира до 48.

«Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира. Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд?

Допустим, США и Китай. Это только два «монстра». Но даже им придется строить стадионы. Проведение чемпионата в нескольких странах? Уже решено, что в 2020 году пройдет нечто непонятное, что я даже чемпионатом Европы назвать не могу. Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьемся этого! Никого не хочу обижать, но от того, что Уэльс пробился в финальную стадию европейского первенства и даже дошел до полуфинала, количество футболистов там существенно не увеличится.

На первом месте, все-таки, должен быть футбол, а не прибыль. Добавляются 16 сборных, которым надо платить премиальные, обеспечивать проживание и безопасность. Учли ли все это при подсчетах или прикинули только собственную прибыль? Как знать, возможно, она на поверку и несущественна в масштабах ФИФА.

Конгресс его, конечно, принял бы. Это выгодно всяким нижним и верхним каледониям. В Совете, однако, который во многом сформирован еще при Блаттере, могут прозвучать возражения. Давно говорил: надо наложить в ФИФА табу на всякие структурные изменения сроком на восемь лет. Следует уделять первостепенное внимание действительно развитию футбола, а не бесконечному реформированию», – заявил Колосков.