Лизаразю: «Зидан знает, как найти нужные слова для игроков»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю​ дал оценку работе Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала». По мнению экс-футболиста, специалист способен находить общий язык с каждым игроком.

«Удивительно, как быстро Зидан выиграл Лигу чемпионов после своего назначения на пост. Многие не знают, насколько у него высока решительность. Зидан очень последователен. Он способен подбирать нужные слова для каждого своего футболиста. Думаю, он будет продолжать в том же духе», – заявил Лизаразю.