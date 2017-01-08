Лизаразю: «Зидан знает, как найти нужные слова для игроков»

Удивительно как быстро Зидан выиграл Лигу Чемпионов из оффсайда на 15й добавленой минуте
Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю дал оценку работе Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала». По мнению экс-футболиста, специалист способен находить общий язык с каждым игроком.
«Удивительно, как быстро Зидан выиграл Лигу чемпионов после своего назначения на пост. Многие не знают, насколько у него высока решительность. Зидан очень последователен. Он способен подбирать нужные слова для каждого своего футболиста. Думаю, он будет продолжать в том же духе», – заявил Лизаразю.