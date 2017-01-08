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    Лизаразю: «Зидан знает, как найти нужные слова для игроков»

    Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю​ дал оценку работе Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала». По мнению экс-футболиста, специалист способен находить общий язык с каждым игроком.

    «Удивительно, как быстро Зидан выиграл Лигу чемпионов после своего назначения на пост. Многие не знают, насколько у него высока решительность. Зидан очень последователен. Он способен подбирать нужные слова для каждого своего футболиста. Думаю, он будет продолжать в том же духе», – заявил Лизаразю.

    Источник: ФИФА

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    08.01.2017 09:52
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: -130

      калач 8 января 2017, 19:02

      Удивительно как быстро Зидан выиграл Лигу Чемпионов из оффсайда на 15й добавленой минуте

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