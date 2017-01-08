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    Кубок Франции. «ПСЖ» отправил семь безответных мячей в ворота «Бастии»

    В матче 1/32 финала Кубка Франции «ПСЖ» на своем поле нанес сокрушительное поражение «Бастии», отправив в ворота соперника семь безответных мячей – 7:0.

    Отметим, что одним из голов в составе парижского клуба отметился полузащитник Юлиан Дракслер, для которого этот гол стал дебютным после перехода из «Вольфсбурга».

    Кубок Франции. 1/32 финала

    ПСЖ – Бастия – 7:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 31; 2:0 – Рабьо, 42; 3:0 – Нкунку, 47; 4:0 – Мотта, 57; 5:0 – Моура, 64 (с пенальти); 6:0 – Ди Мария, 77; 7:0 – Дракслер, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2017 00:52
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