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Материалы

ПСЖ - Бастия

07.01.2017, Суббота, 23:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок, 1/32 финала ПСЖ - Бастия
Обзор матча
Франция. Лига 1 (2016/2017)
1 тур
12 августа, пятница 21:00 Бастия 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
20 тур
8 января, пятница 22:30 ПСЖ 2:0 Бастия
10 тур
17 октября, суббота 18:00 Бастия 0:2 ПСЖ
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
Финал
11 апреля, суббота 22:00 ПСЖ 4:0 Бастия
Франция. Лига 1 (2014/2015)
20 тур
10 января, суббота 19:00 Бастия 4:2 ПСЖ
2 тур
16 августа, суббота 19:00 ПСЖ 2:0 Бастия
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
8 марта, суббота 19:30 Бастия 0:3 ПСЖ
10 тур
19 октября, суббота 19:00 ПСЖ 4:0 Бастия
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
8 февраля, пятница 23:30 ПСЖ 3:1 Бастия
6 тур
22 сентября, суббота 19:00 Бастия 0:4 ПСЖ
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