Кубок Англии. «Арсенал» вырвал победу над «Престоном» и прошел в следующий раунд

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» в гостях на последних минутах сумел взять верх над «Престоном» – 2:1. Победный гол на свой счет на 89-й минуте забил Оливье Жиру.

Таким образом, лондонский клуб пробился в 1/16 финала. Соперник «канониров» определится позднее по итогам жеребьевки.

Кубок Англии. 1/32 финала

Престон – Арсенал – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Робинсон, 7; 1:1 – Рэмзи, 46; 1:2 – Жиру, 89.

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