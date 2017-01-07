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    Кубок Англии. «Арсенал» вырвал победу над «Престоном» и прошел в следующий раунд

    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» в гостях на последних минутах сумел взять верх над «Престоном» – 2:1. Победный гол на свой счет на 89-й минуте забил Оливье Жиру.

    Таким образом, лондонский клуб пробился в 1/16 финала. Соперник «канониров» определится позднее по итогам жеребьевки.

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Престон – Арсенал – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Робинсон, 7; 1:1 – Рэмзи, 46; 1:2 – Жиру, 89.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 22:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 8 января 2017, 16:17

      Состав был очень далек от основного, поэтому и игра такая получилась. Это недоразумение, которое вместо Бельерина вышло, я вообще не знаю, как он попал в команду. Мне кажется, ему было просто пох на игру, бегал на расслабоне, кайфовал. Ну и Лукас опять подтвердил, что он достоин выходить в старте вместо Ивоби, лично мое мнение. уже вторая игра, и второе нестандартное его решение приводит к голу. Не понимаю, почему его Венгер маринует в пользу немощного Ивоби, который что-то полезное делает через два раза на третий

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      Рейтинг: +421

      LMI 8 января 2017, 13:03

      Абсолютно невразумительная игра. Как-то все это печально. Нет настоящей игры, все на нервах, все на ленточке.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 января 2017, 07:21

      Как то даже не комментируется.... "Вырвал победу..."" С Барселоной что ли играл??!!

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