Кубок Англии. «Арсенал» вырвал победу над «Престоном» и прошел в следующий раунд

Состав был очень далек от основного, поэтому и игра такая получилась. Это недоразумение, которое вместо Бельерина вышло, я вообще не знаю, как он попал в команду. Мне кажется, ему было просто пох на игру, бегал на расслабоне, кайфовал. Ну и Лукас опять подтвердил, что он достоин выходить в старте вместо Ивоби, лично мое мнение. уже вторая игра, и второе нестандартное его решение приводит к голу. Не понимаю, почему его Венгер маринует в пользу немощного Ивоби, который что-то полезное делает через два раза на третий
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» в гостях на последних минутах сумел взять верх над «Престоном» – 2:1. Победный гол на свой счет на 89-й минуте забил Оливье Жиру.
Таким образом, лондонский клуб пробился в 1/16 финала. Соперник «канониров» определится позднее по итогам жеребьевки.
Кубок Англии. 1/32 финала
Голы: 1:0 – Робинсон, 7; 1:1 – Рэмзи, 46; 1:2 – Жиру, 89.