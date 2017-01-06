Гисдоль: «Гамбург» будет бороться до последнего тура»

Главный тренер «Гамбурга» Маркус Гисдоль пообещал, что его команда будет бороться за сохранение своего места в Бундеслиге до самого последнего матча.

«Мы должны быть оптимистами. Любая команда имеет возможность решать свои задачи. В нашей команде на некоторых позициях будет большая конкуренция, а борьба на финишной прямой в национальном первенстве будет бескомпромиссной.

«Гамбург» будет бороться за сохранение места в Бундеслиге до самого последнего тура», – заявил Гисдоль.

После 16 туров в немецкой Бундеслиге «Гамбург» занимает 16 место в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков.