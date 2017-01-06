Энрике: «Барселона» заслуживала ничейного результата»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уверен, что его команда заслуживала ничейного результата в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» на выезде.

«Ход этой встречи развивался по худшему сценарию из всех возможных. В первом тайме мы уступили инициативу, но смогли взять все под свой контроль после перерыва. Что касается второго тайма, то его можно отнести к примеру того, как должна действовать команда на поле.

Забитый гол придал нам сил, и мы заслуживали ничейного результата, учитывая созданные моменты. К сожалению, нам не хватало точности на завершающей стадии.

Ответный поединок получится непростым», – сказал после финального свистка Энрике.

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» закончился со счетом 2:1.